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Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США - РИА Новости, 22.06.2025
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12:04 22.06.2025 (обновлено: 12:44 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024613210.html
Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США
Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США - РИА Новости, 22.06.2025
Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США
Народ Ирана после ударов США консолидируется вокруг духовного руководства страны, причем даже те граждане, которые ранее властям не симпатизировали, считает... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:04:00+03:00
2025-06-22T12:44:00+03:00
иран
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Народ Ирана после ударов США консолидируется вокруг духовного руководства страны, причем даже те граждане, которые ранее властям не симпатизировали, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале зампред СБ опубликовал список из десяти пунктов о последствиях ночного удара США по Ирану."Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?... Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, в мире, дмитрий медведев
Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США

Медведев: иранский народ после ударов США консолидируется вокруг руководства

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Народ Ирана после ударов США консолидируется вокруг духовного руководства страны, причем даже те граждане, которые ранее властям не симпатизировали, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале зампред СБ опубликовал список из десяти пунктов о последствиях ночного удара США по Ирану.
"Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?... Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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ИранСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в ИранеВ миреДмитрий Медведев
 
 
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