https://ria.ru/20250622/iran-2024613210.html

Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США

Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США - РИА Новости, 22.06.2025

Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США

Народ Ирана после ударов США консолидируется вокруг духовного руководства страны, причем даже те граждане, которые ранее властям не симпатизировали, считает... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:04:00+03:00

2025-06-22T12:04:00+03:00

2025-06-22T12:44:00+03:00

иран

сша

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Народ Ирана после ударов США консолидируется вокруг духовного руководства страны, причем даже те граждане, которые ранее властям не симпатизировали, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале зампред СБ опубликовал список из десяти пунктов о последствиях ночного удара США по Ирану."Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?... Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", - написал Медведев.

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Ольга Фомченкова

иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, в мире, дмитрий медведев