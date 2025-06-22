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Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США
Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США - РИА Новости, 22.06.2025
Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США
Народ Ирана после ударов США консолидируется вокруг духовного руководства страны, причем даже те граждане, которые ранее властям не симпатизировали, считает... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:04:00+03:00
2025-06-22T12:04:00+03:00
2025-06-22T12:44:00+03:00
иран
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Народ Ирана после ударов США консолидируется вокруг духовного руководства страны, причем даже те граждане, которые ранее властям не симпатизировали, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале зампред СБ опубликовал список из десяти пунктов о последствиях ночного удара США по Ирану."Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?... Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, в мире, дмитрий медведев
Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что произойдет с иранским народом после ударов США
Медведев: иранский народ после ударов США консолидируется вокруг руководства