https://ria.ru/20250622/iran-2024598090.html

На Кубе предупредили о последствиях удара США по Ирану

На Кубе предупредили о последствиях удара США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

На Кубе предупредили о последствиях удара США по Ирану

Удар США по ядерным объектам в Иране ставит под угрозу будущее региона Ближнего Востока, заявил РИА Новости политический аналитик Роберто Гарсия Эрнандес. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:42:00+03:00

2025-06-22T10:42:00+03:00

2025-06-22T10:42:00+03:00

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ГАВАНА, 22 июн - РИА Новости. Удар США по ядерным объектам в Иране ставит под угрозу будущее региона Ближнего Востока, заявил РИА Новости политический аналитик Роберто Гарсия Эрнандес. "Эта новая масштабная агрессия Вашингтона против Ирана ставит под угрозу будущее Ближнего Востока, особенно тех стран, которые не подчиняются диктату США", - заявил бывший кубинский дипломат и специалист по военным вопросам. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По его словам, после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". По мнению эксперта, последствия действий США будут катастрофическими, независимо от тех мер законной самообороны, которые примет руководство иранского правительства против агрессоров. Гарсия напомнил, что широкомасштабное участие вооружённых сил США в этой агрессии, как и в ряде прежних случаев, может обернуться для Вашингтона "бумерангом", вызвав волну отторжения, в том числе среди некоторых из ближайших союзников США в регионе. Фактически, уточнил эксперт, власти США уже предупредили население о возможных действиях со стороны отдельных лиц против американских граждан и интересов как на территории самих Соединённых Штатов, так и в других частях мира. По мнению военного аналитика, более ранние заявления Трампа о двухнедельной паузе ради попытки переговоров были призваны ввести в заблуждение власти Ирана и международное сообщество, поскольку властям США необходимо было время для "подготовки военной машины к нанесению удара по персидской нации". В последние дни, считает эксперт, "высокомерие и наглость" главы Белого дома в его угрозах в адрес правительства и народа Ирана достигли беспрецедентного уровня. Это происходит на фоне "агрессивной эскалации" со стороны Израиля "под защитным зонтиком и при логистической и разведывательной поддержке" Вашингтона. Гарсия Эрнандес указал, что всего пять дней назад директор Национальной разведки США Тулси Габбард в выступлении перед Конгрессом заявила: хотя уровень обогащения урана в Иране достиг исторического максимума, эксперты не считают, что страна разрабатывает ядерное оружие. Несмотря на это, предлогом для "беспрецедентной агрессии" стали предположительные успехи Ирана в создании ядерного арсенала. Бывший дипломат отметил, что в последние дни верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно заявлял, что страна не капитулирует ни при каких условиях. В этих условиях, предупредил собеседник агентства, возможная интервенция США против персидской нации повлечёт за собой "непоправимые последствия" для самих Соединённых Штатов. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T10:42 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T10:42 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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