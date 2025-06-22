МИД Омана назвал удары США по ядерным объектам Ирана актом агрессии
МИД Омана назвал удары США по иранским ядерным объектам нарушением устава ООН
Флаг Султаната Оман в Маскате. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МИД Омана заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана представляют собой серьезное нарушение международного права и Устава ООН, отметив, что султанат считает их "незаконным актом агрессии".
"Официальный представитель МИД выразил глубокую озабоченность и осуждение в связи с эскалацией, вызванной авиаударами США по объектам в Исламской Республике Иран, и заявил, что султанат осуждает этот незаконный акт агрессии... Он добавил, что действия США... представляют собой серьёзное нарушение международного права и Устава ООН, который запрещает применять силу, нарушать национальный суверенитет государств и их законное право на развитие мирных ядерных программ", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Омана в соцсети X.
Ведомство отметило, что султанат призывает к немедленной деэскалации, и подчеркнуло, что международное право запрещает удары по ядерным объектам из-за рисков загрязнения и распространения радиации.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.