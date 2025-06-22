https://ria.ru/20250622/iran-2024595874.html

В Израиле считают, что еще рано точно оценивать ущерб от атак США на Иран

В Израиле считают, что еще рано точно оценивать ущерб от атак США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

В Израиле считают, что еще рано точно оценивать ущерб от атак США на Иран

В Израиле считают, что пока ещё слишком рано точно оценивать ущерб от ударов США по Ирану, для оценки понадобятся дополнительные разведывательные данные,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:25:00+03:00

2025-06-22T10:25:00+03:00

2025-06-22T10:25:00+03:00

иран

сша

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дональд трамп

антониу гутерреш

бруно родригес паррилья

оон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Израиле считают, что пока ещё слишком рано точно оценивать ущерб от ударов США по Ирану, для оценки понадобятся дополнительные разведывательные данные, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. "Представитель израильской разведки сообщил..., что пока ещё слишком рано давать верную оценку повреждений от ударов США по Ирану... Чиновникам понадобятся дополнительные разведданные, включая радиоперехваты, чтобы по-настоящему оценить полный масштаб ущерба, нанесённого трём ключевым ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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