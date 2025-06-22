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В иранском парламенте назвали причину удара США по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
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09:47 22.06.2025 (обновлено: 09:59 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024590836.html
В иранском парламенте назвали причину удара США по ядерным объектам
В иранском парламенте назвали причину удара США по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
В иранском парламенте назвали причину удара США по ядерным объектам
США атаковали ядерную программу Ирана в ночь на воскресенье, потому что Израиль "мало чего добился", заявил член комиссии национальной безопасности и внешней... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:47:00+03:00
2025-06-22T09:59:00+03:00
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иран
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ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. США атаковали ядерную программу Ирана в ночь на воскресенье, потому что Израиль "мало чего добился", заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаоддин Боруджерди."Израиль мало чего добился, по этой причине США атаковали Иран. Их экономика приведена в беспорядок, политическая и военная репутация подорваны, короче говоря, они истощены", – приводит его слова агентство Nour News.Боруджерди также сообщил, что Иран продолжит "наказывать" Израиль, и отметил, что Тегеран предупреждал о возможных тяжелых последствиях "ошибки в расчетах".США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является основанием для импичмента.
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353
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T09:47
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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, израиль, тегеран (город), дональд трамп, антониу гутерреш, бруно родригес паррилья, оон, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Бруно Родригес Паррилья, ООН, Удар США по ядерным объектам в Иране
В иранском парламенте назвали причину удара США по ядерным объектам

Боруджерди объяснил атаку США неудачами Израиля в борьбе с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. США атаковали ядерную программу Ирана в ночь на воскресенье, потому что Израиль "мало чего добился", заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаоддин Боруджерди.
"Израиль мало чего добился, по этой причине США атаковали Иран. Их экономика приведена в беспорядок, политическая и военная репутация подорваны, короче говоря, они истощены", – приводит его слова агентство Nour News.
Боруджерди также сообщил, что Иран продолжит "наказывать" Израиль, и отметил, что Тегеран предупреждал о возможных тяжелых последствиях "ошибки в расчетах".
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является основанием для импичмента.
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАИзраильТегеран (город)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешБруно Родригес ПаррильяООНУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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