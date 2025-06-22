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Правительство Ирака осудило удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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09:24 22.06.2025 (обновлено: 09:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024586295.html
Правительство Ирака осудило удары США по Ирану
Правительство Ирака осудило удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Правительство Ирака осудило удары США по Ирану
Власти Ирака осуждают удары США по Ирану и считают, что их продолжение может привести к опасной эскалации и последствиям для других стран, передает иракское... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:24:00+03:00
2025-06-22T09:33:00+03:00
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удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Ирака осуждают удары США по Ирану и считают, что их продолжение может привести к опасной эскалации и последствиям для других стран, передает иракское госагентство INA со ссылкой на официального представителя правительства страны."Правительство Ирака выражает глубокую озабоченность нападением на ядерные объекты в Иране и осуждает его. Оно представляет серьёзную угрозу безопасности и миру в регионе Ближнего Востока и подвергает региональную стабильность значительным рискам... Продолжение атак может привести к опасной эскалации, последствия которой выйдут за пределы одного государства и затронут стабильность региона и мира", - говорится в сообщении агентства.Ирак призывает к немедленной деэскалации и открытию дипломатических каналов для урегулирования кризиса, отмечает INA.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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353
60
Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T09:24
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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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в мире, ирак, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Ирак, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Правительство Ирака осудило удары США по Ирану

Правительство Ирака предупредило об опасных последствиях ударов США по Ирану

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Ирака осуждают удары США по Ирану и считают, что их продолжение может привести к опасной эскалации и последствиям для других стран, передает иракское госагентство INA со ссылкой на официального представителя правительства страны.
"Правительство Ирака выражает глубокую озабоченность нападением на ядерные объекты в Иране и осуждает его. Оно представляет серьёзную угрозу безопасности и миру в регионе Ближнего Востока и подвергает региональную стабильность значительным рискам... Продолжение атак может привести к опасной эскалации, последствия которой выйдут за пределы одного государства и затронут стабильность региона и мира", - говорится в сообщении агентства.
Ирак призывает к немедленной деэскалации и открытию дипломатических каналов для урегулирования кризиса, отмечает INA.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
 
В миреИракСШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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