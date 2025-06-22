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Правительство Ирака осудило удары США по Ирану

Правительство Ирака осудило удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Правительство Ирака осудило удары США по Ирану

Власти Ирака осуждают удары США по Ирану и считают, что их продолжение может привести к опасной эскалации и последствиям для других стран, передает иракское... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:24:00+03:00

2025-06-22T09:24:00+03:00

2025-06-22T09:33:00+03:00

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удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Ирака осуждают удары США по Ирану и считают, что их продолжение может привести к опасной эскалации и последствиям для других стран, передает иракское госагентство INA со ссылкой на официального представителя правительства страны."Правительство Ирака выражает глубокую озабоченность нападением на ядерные объекты в Иране и осуждает его. Оно представляет серьёзную угрозу безопасности и миру в регионе Ближнего Востока и подвергает региональную стабильность значительным рискам... Продолжение атак может привести к опасной эскалации, последствия которой выйдут за пределы одного государства и затронут стабильность региона и мира", - говорится в сообщении агентства.Ирак призывает к немедленной деэскалации и открытию дипломатических каналов для урегулирования кризиса, отмечает INA.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T09:24 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T09:24 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране