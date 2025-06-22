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Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
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08:52 22.06.2025 (обновлено: 11:09 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024581447.html
Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам
Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам
Тегеран потребовал созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ и действий в ответ на удары США по ядерным объектам страны, заявило министерство... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:52:00+03:00
2025-06-22T11:09:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
рафаэль гросси
магатэ
мид ирана
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Тегеран потребовал созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ и действий в ответ на удары США по ядерным объектам страны, заявило министерство иностранных дел Ирана."Мы требуем от Совета управляющих МАГАТЭ созвать экстренное заседание и предпринять действия в связи с опасным нападения США на мирные ядерные объекты страны, которые находились под четким наблюдением МАГАТЭ", - говорится в заявлении.Ведомство также заявило об ответственности МАГАТЭ и лично гендиректора агентства Рафаэля Гросси и обвинило его в предвзятом отношении в интересах "воинствующих сторон", заявив, что это подготовило почву для "катастрофы".Позже Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что ее руководитель Мохаммад Эслами направил письмо в адрес гендиректора МАГАТЭ Гросси, в котором оповестил об ударах США и запросил их расследования.Кроме того, Эслами потребовал от Гросси прекратить бездействовать, осудить нападение и предпринять меры.
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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в мире, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, мид ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД Ирана, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам

МИД Ирана потребовал созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Тегеран потребовал созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ и действий в ответ на удары США по ядерным объектам страны, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"Мы требуем от Совета управляющих МАГАТЭ созвать экстренное заседание и предпринять действия в связи с опасным нападения США на мирные ядерные объекты страны, которые находились под четким наблюдением МАГАТЭ", - говорится в заявлении.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
Ведомство также заявило об ответственности МАГАТЭ и лично гендиректора агентства Рафаэля Гросси и обвинило его в предвзятом отношении в интересах "воинствующих сторон", заявив, что это подготовило почву для "катастрофы".
Позже Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что ее руководитель Мохаммад Эслами направил письмо в адрес гендиректора МАГАТЭ Гросси, в котором оповестил об ударах США и запросил их расследования.
Кроме того, Эслами потребовал от Гросси прекратить бездействовать, осудить нападение и предпринять меры.
 
В миреСШАТегеран (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭМИД ИранаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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