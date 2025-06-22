https://ria.ru/20250622/iran-2024581447.html

Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам

Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025

Иран потребовал от МАГАТЭ принять меры после удара США по ядерным объектам

Тегеран потребовал созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ и действий в ответ на удары США по ядерным объектам страны, заявило министерство... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:52:00+03:00

2025-06-22T08:52:00+03:00

2025-06-22T11:09:00+03:00

в мире

сша

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рафаэль гросси

магатэ

мид ирана

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Тегеран потребовал созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ и действий в ответ на удары США по ядерным объектам страны, заявило министерство иностранных дел Ирана."Мы требуем от Совета управляющих МАГАТЭ созвать экстренное заседание и предпринять действия в связи с опасным нападения США на мирные ядерные объекты страны, которые находились под четким наблюдением МАГАТЭ", - говорится в заявлении.Ведомство также заявило об ответственности МАГАТЭ и лично гендиректора агентства Рафаэля Гросси и обвинило его в предвзятом отношении в интересах "воинствующих сторон", заявив, что это подготовило почву для "катастрофы".Позже Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что ее руководитель Мохаммад Эслами направил письмо в адрес гендиректора МАГАТЭ Гросси, в котором оповестил об ударах США и запросил их расследования.Кроме того, Эслами потребовал от Гросси прекратить бездействовать, осудить нападение и предпринять меры.

https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T08:52 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, мид ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране