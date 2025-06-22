https://ria.ru/20250622/iran-2024579931.html

В Иране заявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

В Иране заявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля - РИА Новости, 22.06.2025

В Иране заявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране, передает агентство Nour News. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:43:00+03:00

2025-06-22T08:43:00+03:00

2025-06-22T08:44:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране, передает агентство Nour News. По данным агентства, мужчина сотрудничал с израильской разведкой "Моссад" и занимался за вознаграждение передачей чувствительной информации об Иране, в том числе данных об отдельных людях, еженедельно предоставляя отчёт своему куратору "в одной из стран Персидского залива".

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте