https://ria.ru/20250622/iran-2024579931.html
В Иране заявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля
В Иране заявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля - РИА Новости, 22.06.2025
В Иране заявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля
Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране, передает агентство Nour News. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:43:00+03:00
2025-06-22T08:43:00+03:00
2025-06-22T08:44:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране, передает агентство Nour News. По данным агентства, мужчина сотрудничал с израильской разведкой "Моссад" и занимался за вознаграждение передачей чувствительной информации об Иране, в том числе данных об отдельных людях, еженедельно предоставляя отчёт своему куратору "в одной из стран Персидского залива".
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Моссад, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране заявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля
Nour News: в Иране казнили передававшего секретные данные "Моссаду" мужчину