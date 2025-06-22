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В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо
В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо
Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:35:00+03:00
2025-06-22T04:35:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади в социальной сети X."С точки зрения Ирана не произошло ничего неудивительного. Иран уже несколько дней ждет ударов по Фордо. Этот ядерный объект был эвакуирован, в ходе сегодняшней атаки необратимого ущерба ядерный объект не получил", - написал Мохаммади на своей странице.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо
Иран провел эвакуацию на объекте в Фордо, так как ожидал атаку