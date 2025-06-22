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В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
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04:35 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024562878.html
В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо
В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо
Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:35:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
иран
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дональд трамп
исфахан
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади в социальной сети X."С точки зрения Ирана не произошло ничего неудивительного. Иран уже несколько дней ждет ударов по Фордо. Этот ядерный объект был эвакуирован, в ходе сегодняшней атаки необратимого ущерба ядерный объект не получил", - написал Мохаммади на своей странице.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, исфахан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Исфахан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В Иране заявили, что ждали атаки на объект в Фордо

Иран провел эвакуацию на объекте в Фордо, так как ожидал атаку

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади в социальной сети X.
"С точки зрения Ирана не произошло ничего неудивительного. Иран уже несколько дней ждет ударов по Фордо. Этот ядерный объект был эвакуирован, в ходе сегодняшней атаки необратимого ущерба ядерный объект не получил", - написал Мохаммади на своей странице.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
 
В миреИранСШАДональд ТрампИсфаханВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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