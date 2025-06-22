https://ria.ru/20250622/iran-2024561996.html

В США сделали жесткое заявление после ударов по Ирану

В США сделали жесткое заявление после ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

В США сделали жесткое заявление после ударов по Ирану

Решение президента США Дональда Трампа о бомбардировке ядерных объектов Ирана стало огромной ошибкой, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:22:00+03:00

2025-06-22T04:22:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

в мире

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скотт риттер

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о бомбардировке ядерных объектов Ирана стало огромной ошибкой, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер во время подкаста в соцсети X."Самое глупое решение со времен президента Буша. Мы пока что не знаем даже, нанесли ли они ущерб. Израиль бомбил эти места в течение недели, многое уже было повреждено или уничтожено до этого <…> Мы снова показали себя ненадежным партнером в попытке мирного урегулирования. Как, например, Россия теперь может нам верить" — задался он вопросом.Эксперт также подчеркнул, что ответ Ирана на подобные провокации может быть непредсказуемым.Утром 22 июня президент США Дональд Трамп объявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. По его словам, американские бомбардировщики нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что только армия США могла провести подобную операцию и призвал Тегеран заключить мир.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.

https://ria.ru/20250622/operatsiya-2024560501.html

https://ria.ru/20250622/iran-2024561458.html

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, скотт риттер, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране