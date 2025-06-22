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В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам

В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025

В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам

Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти исламской республики. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:12:00+03:00

2025-06-22T04:12:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти исламской республики.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну"."Несколько часов назад, после того как были активированы системы ПВО в провинции Кум (в центре Ирана – ред.) и обнаружены враждебные цели, часть ядерного объекта Фордо подверглась вражеским авиаударам", - говорится в сообщении.Fars со ссылкой на местных властей Ирана также отмечает, что аналогичным атакам с воздуха подверглись и ядерные объекты в Исфахане и Натанзе. Агентство добавляет, что после активации ПВО, "было слышно несколько взрывов".Ранее член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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