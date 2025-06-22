Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024561458.html
В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам
В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам
Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти исламской республики. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:12:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
исфахан
дональд трамп
рафаэль гросси
крейг мюррей
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_f1383e02f58d15e4c3d8cbeab07be382.jpg
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти исламской республики.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну"."Несколько часов назад, после того как были активированы системы ПВО в провинции Кум (в центре Ирана – ред.) и обнаружены враждебные цели, часть ядерного объекта Фордо подверглась вражеским авиаударам", - говорится в сообщении.Fars со ссылкой на местных властей Ирана также отмечает, что аналогичным атакам с воздуха подверглись и ядерные объекты в Исфахане и Натанзе. Агентство добавляет, что после активации ПВО, "было слышно несколько взрывов".Ранее член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
https://ria.ru/20250622/iran-2024561140.html
иран
израиль
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_952ac37f2201134dd93f098606d2519a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, исфахан, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В Иране сообщили об ударах по ядерным объектам

В Иране сообщили об ударах по объектам в Исфахане и Фордо

© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти исламской республики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Вчера, 02:58
"Несколько часов назад, после того как были активированы системы ПВО в провинции Кум (в центре Ирана – ред.) и обнаружены враждебные цели, часть ядерного объекта Фордо подверглась вражеским авиаударам", - говорится в сообщении.
Fars со ссылкой на местных властей Ирана также отмечает, что аналогичным атакам с воздуха подверглись и ядерные объекты в Исфахане и Натанзе. Агентство добавляет, что после активации ПВО, "было слышно несколько взрывов".
Ранее член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы
Вчера, 04:05
 
В миреИранИзраильИсфаханДональд ТрампРафаэль ГроссиКрейг МюррейМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала