https://ria.ru/20250622/iran-2024553790.html

В Иране заявили, что ядерные объекты находятся в полной безопасности

В Иране заявили, что ядерные объекты находятся в полной безопасности - РИА Новости, 22.06.2025

В Иране заявили, что ядерные объекты находятся в полной безопасности

Ядерные объекты Ирана находятся в полной безопасности, никаких утечек радиации не происходило, Тегеран более не доверяет Международному агентству по атомной... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T01:11:00+03:00

2025-06-22T01:11:00+03:00

2025-06-22T01:11:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты Ирана находятся в полной безопасности, никаких утечек радиации не происходило, Тегеран более не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за ее игнорирования израильских атак по Ирану, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, его слова приводит иранское агентство Tasnim. "Израильские атаки не привели к утечке радиоактивных материалов. Наши объекты полностью безопасны, и все объекты работают в соответствии с правилами безопасности. Никакой утечки радиации не произошло, наши граждане могут не беспокоиться", - сказал Эслами. Он также отметил, что Иран после атак Израиля по иранской территории и отсутствии какой-либо осуждающей позиции МАГАТЭ в их отношении более не доверяет "агентству и его инспекциям", поскольку именно инспекции использовались МАГАТЭ "для шпионажа в пользу израильского режима". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250622/iran-2024553528.html

https://ria.ru/20250614/iran-2022733677.html

https://ria.ru/20250614/magate-2022856593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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