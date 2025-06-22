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При ударе Израиля по ядерному комплексу в Иране повреждены несколько зданий

При ударе Израиля по ядерному комплексу в Иране повреждены несколько зданий - РИА Новости, 22.06.2025

При ударе Израиля по ядерному комплексу в Иране повреждены несколько зданий

Шесть зданий повреждены в результате удара Израиля по ядерному комплексу в иранском городе Исфахан, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T01:03:00+03:00

2025-06-22T01:03:00+03:00

2025-06-22T01:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Шесть зданий повреждены в результате удара Израиля по ядерному комплексу в иранском городе Исфахан, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Гросси 21 июня заявил, что Израиль атаковал цех по производству центрифуг в иранском Исфахане, это уже третий подобный объект, ставший целью атак за последнюю неделю. По словам гендиректора МАГАТЭ, на производстве не хранился ядерный материал, поэтому радиологических последствий не будет. Как говорится в пресс-релизе на сайте агентства, крупный ядерный комплекс в Исфахане подвергся удару во второй раз "за последние девять дней". "Согласно данным МАГАТЭ,... шесть других зданий того же комплекса были атакованы: завод по производству природного и обедненного металлического урана, который ещё не начал работу, завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, лаборатория и хранилище ядерных материалов, еще одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов", - говорится в публикации на сайте МАГАТЭ. В пресс-релизе агентства отмечается, что атакованные объекты либо не содержали ядерного материала, либо в них было небольшое количество природного или низкообогащенного урана. Согласно МАГАТЭ, любое радиоактивное загрязнение ограничилось зданиями комплекса, которые были повреждены или разрушены. "Ядерный комплекс в Исфахане... неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден. На основании нашего анализа имеющегося ядерного материала мы не видим никакого риска загрязнения (ядерными материалами - ред.) за пределами объекта", - приводятся слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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https://ria.ru/20250614/magate-2022856593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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