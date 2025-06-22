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Силы безопасности Ирака готовятся защищать посольство США в Багдаде
Силы безопасности Ирака готовятся защищать посольство США в Багдаде - РИА Новости, 22.06.2025
Силы безопасности Ирака готовятся защищать посольство США в Багдаде
Силы безопасности Ирака развертываются перед посольством США в Багдаде, сообщает американская газета Washington Post cо ссылкой на источники. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:26:00+03:00
2025-06-22T04:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы безопасности Ирака развертываются перед посольством США в Багдаде, сообщает американская газета Washington Post cо ссылкой на источники. "Иракские силы безопасности были замечены развертывающимися перед посольством США в Багдаде около 3 часов утра по местному времени (совпадает с мск – ред.)", - пишет газета, информацию которой подтвердил источник в иракской контртеррористической службе. Washington Post отмечает, что власти Ирака обеспокоены, что некие проиранские силы якобы могут совершать атаки на диппредставительство. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС США совершили бомбардировку трех ядерных объектов Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, США, Иран, Ирак, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Силы безопасности Ирака готовятся защищать посольство США в Багдаде
Силы безопасности Ирака развертываются перед посольством США в Багдаде