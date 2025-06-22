ВСУ продолжают обстреливать Суджанский район, заявил Хинштейн
Хинштейн: ВСУ разрушают объекты социальной инфраструктуры в Суджанском районе
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Противник продолжает обстреливать Суджанский район, там фиксируется очень большое разрушение объектов социальной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"В конце прошлой недели, в минувшее воскресенье, я ездил в Суджанский район, и мы там целый ряд сел объехали, посмотрели. Очень большое разрушение именно объектов социальной инфраструктуры. И это разрушение со стороны противника продолжается, они каждый день продолжают обстреливать, используя все средства поражения", - сказал Хинштейн.
По его словам, в центральной части Суджи нет ни одного не пострадавшего здания.
"Ну, надо понимать, что приграничье – это в первую очередь сельская территория. И даже города на самом деле – это не города в представлении жителей столичного мегаполиса. То есть если пытаться сравнить, как выглядел разрушенный Мариуполь, например, с тем, как выглядит сегодня Суджа, наверное, это сравнение будет не очень корректным. Хотя бы потому, что в Судже нет ни одного высотного здания. И центр города — это двухэтажные дома. Но вот из поездки в Суджу, например, я не увидел в центральной части города ни одного здания, которое бы не пострадало. Наверное, не все из них требуется строить заново, какие-то, допускаю я, возможно и восстановить", - рассказал Хинштейн.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.