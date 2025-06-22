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США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо

США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025

США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:55:00+03:00

2025-06-22T22:55:00+03:00

2025-06-22T22:55:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ООН, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов. "На объекте Фордо, основном месте обогащения урана в Иране до уровня 60%, видны воронки, что свидетельствует об использовании Соединёнными Штатами Америки проникающих боеприпасов. Это соответствует заявлениям США", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.

https://ria.ru/20250620/grossi-2024097678.html

иран

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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте