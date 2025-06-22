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США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
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22:55 22.06.2025
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США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо
США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:55:00+03:00
2025-06-22T22:55:00+03:00
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ООН, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов. "На объекте Фордо, основном месте обогащения урана в Иране до уровня 60%, видны воронки, что свидетельствует об использовании Соединёнными Штатами Америки проникающих боеприпасов. Это соответствует заявлениям США", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.
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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо

Гросси: на ядерном объекте в Иране обнаружены воронки от проникающих боеприпасов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов.
"На объекте Фордо, основном месте обогащения урана в Иране до уровня 60%, видны воронки, что свидетельствует об использовании Соединёнными Штатами Америки проникающих боеприпасов. Это соответствует заявлениям США", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Отчет МАГАТЭ не мог быть основанием для атак на Иран, заявил Гросси
20 июня, 08:56
 
В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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