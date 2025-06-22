https://ria.ru/20250622/grossja-2024705391.html
США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо
США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:55:00+03:00
2025-06-22T22:55:00+03:00
2025-06-22T22:55:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
ООН, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов. "На объекте Фордо, основном месте обогащения урана в Иране до уровня 60%, видны воронки, что свидетельствует об использовании Соединёнными Штатами Америки проникающих боеприпасов. Это соответствует заявлениям США", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.
https://ria.ru/20250620/grossi-2024097678.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США применили проникающие боеприпасы при атаке на объект в Фордо
Гросси: на ядерном объекте в Иране обнаружены воронки от проникающих боеприпасов