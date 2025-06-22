https://ria.ru/20250622/grossi-2024593965.html

Гросси проведет заседание совета управляющих МАГАТЭ по ситуации с Ираном

Гросси проведет заседание совета управляющих МАГАТЭ по ситуации с Ираном - РИА Новости, 22.06.2025

Гросси проведет заседание совета управляющих МАГАТЭ по ситуации с Ираном

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созывает на понедельник экстренное заседание Совета управляющих агентства на фоне ситуации в Иране. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:10:00+03:00

2025-06-22T10:10:00+03:00

2025-06-22T10:20:00+03:00

магатэ

иран

в мире

сша

тегеран (город)

рафаэль гросси

дональд трамп

антониу гутерреш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_e91f4f8c4d1007b9ef0e79aa5e594192.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созывает на понедельник экстренное заседание Совета управляющих агентства на фоне ситуации в Иране.Ранее министерство иностранных дел Ирана призвало созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на удары США по ядерным объектам страны."В свете неотложной ситуации в Иране я созываю экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на завтра", - написал Гросси в соцсети X в воскресенье.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, иран, в мире, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте