https://ria.ru/20250622/gosperevorot-2024620811.html

В Кремле высказались о госперевороте на Украине в 2014 году

В Кремле высказались о госперевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 22.06.2025

В Кремле высказались о госперевороте на Украине в 2014 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы "перелистнуть" страницу с событиями госпереворота на Украине в 2014 году, заявил, что Россия и РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:56:00+03:00

2025-06-22T12:56:00+03:00

2025-06-22T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы "перелистнуть" страницу с событиями госпереворота на Украине в 2014 году, заявил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не готовы ничего "перелистывать", необходимо исправить первопричины конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что госпереворот 2014 года стал предтечей всей ситуации вокруг Украины и всё, что происходило после, стало последствием этого переворота. "Нет. Российская сторона и президент Путин не готовы ничего перелистывать. Мы должны исправить первопричины. Это относится к первопричинам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на реплику о том, что западные коллеги предлагают "перелистнуть" страницу, ведь эти события остались в прошлом.

https://ria.ru/20250622/peskov-2024620019.html

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дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, россия, украина, в мире