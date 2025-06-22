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В Кремле высказались о госперевороте на Украине в 2014 году
В Кремле высказались о госперевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 22.06.2025
В Кремле высказались о госперевороте на Украине в 2014 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы "перелистнуть" страницу с событиями госпереворота на Украине в 2014 году, заявил, что Россия и РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:56:00+03:00
2025-06-22T12:56:00+03:00
2025-06-22T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы "перелистнуть" страницу с событиями госпереворота на Украине в 2014 году, заявил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не готовы ничего "перелистывать", необходимо исправить первопричины конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что госпереворот 2014 года стал предтечей всей ситуации вокруг Украины и всё, что происходило после, стало последствием этого переворота. "Нет. Российская сторона и президент Путин не готовы ничего перелистывать. Мы должны исправить первопричины. Это относится к первопричинам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на реплику о том, что западные коллеги предлагают "перелистнуть" страницу, ведь эти события остались в прошлом.
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дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, россия, украина, в мире
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Украина, В мире
В Кремле высказались о госперевороте на Украине в 2014 году
Песков: Россия не готова перелистнуть страницу с госпереворотом на Украине