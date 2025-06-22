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В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года
В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года - РИА Новости, 22.06.2025
В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года
США атакой на Иран повторяют свои ошибки 2001 года и ввергают мир в состояние повышенной террористической опасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:46:00+03:00
2025-06-22T16:46:00+03:00
2025-06-22T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США атакой на Иран повторяют свои ошибки 2001 года и ввергают мир в состояние повышенной террористической опасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Утром 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. "Соединенные Штаты возвращают все страны мира в состояние повышенной террористической опасности. Не прошло и 25 лет после самого крупного в истории теракта 11 сентября 2001 года, как США повторяет геополитические ошибки", - сказал Шхагошев. По его мнению, истощение Ирана не спасет от неизбежной активности пока еще спящих ячеек, поскольку террористические угрозы подобны ядерному оружию и способны парализовать все жизненные процессы в мире. Парламентарий считает, что задача всех спецслужб мира в этих реалиях заниматься обменом информации, независимо от санкционных и политических интриг.
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в мире, сша, иран, исфахан, адальби шхагошев, дональд трамп, госдума рф
В мире, США, Иран, Исфахан, Адальби Шхагошев, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года
Депутат Шхагошев: США провоцируют повышенную террористическую угрозу в мире