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В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года - РИА Новости, 22.06.2025
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16:46 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/gosduma-2024667921.html
В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года
В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года - РИА Новости, 22.06.2025
В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года
США атакой на Иран повторяют свои ошибки 2001 года и ввергают мир в состояние повышенной террористической опасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:46:00+03:00
2025-06-22T16:46:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США атакой на Иран повторяют свои ошибки 2001 года и ввергают мир в состояние повышенной террористической опасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Утром 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. "Соединенные Штаты возвращают все страны мира в состояние повышенной террористической опасности. Не прошло и 25 лет после самого крупного в истории теракта 11 сентября 2001 года, как США повторяет геополитические ошибки", - сказал Шхагошев. По его мнению, истощение Ирана не спасет от неизбежной активности пока еще спящих ячеек, поскольку террористические угрозы подобны ядерному оружию и способны парализовать все жизненные процессы в мире. Парламентарий считает, что задача всех спецслужб мира в этих реалиях заниматься обменом информации, независимо от санкционных и политических интриг.
https://ria.ru/20250622/pentagon-2024646510.html
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в мире, сша, иран, исфахан, адальби шхагошев, дональд трамп, госдума рф
В мире, США, Иран, Исфахан, Адальби Шхагошев, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме обвинили США в повторении ошибок 2001 года

Депутат Шхагошев: США провоцируют повышенную террористическую угрозу в мире

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США атакой на Иран повторяют свои ошибки 2001 года и ввергают мир в состояние повышенной террористической опасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Утром 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
Вчера, 15:07
"Соединенные Штаты возвращают все страны мира в состояние повышенной террористической опасности. Не прошло и 25 лет после самого крупного в истории теракта 11 сентября 2001 года, как США повторяет геополитические ошибки", - сказал Шхагошев.
По его мнению, истощение Ирана не спасет от неизбежной активности пока еще спящих ячеек, поскольку террористические угрозы подобны ядерному оружию и способны парализовать все жизненные процессы в мире.
Парламентарий считает, что задача всех спецслужб мира в этих реалиях заниматься обменом информации, независимо от санкционных и политических интриг.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
Вчера, 05:52
 
В миреСШАИранИсфаханАдальби ШхагошевДональд ТрампГосдума РФ
 
 
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