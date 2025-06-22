https://ria.ru/20250622/gosduma-2024662000.html

В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти

В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти - РИА Новости, 22.06.2025

В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти

Движение "Победа 9/45" в ближайшее время создаст Международный центр защиты исторический памяти, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:08:00+03:00

2025-06-22T16:08:00+03:00

2025-06-22T16:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Движение "Победа 9/45" в ближайшее время создаст Международный центр защиты исторический памяти, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы, глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Большая новость для нас, для всех: мы в ближайшее время запустим ещё один дивизион "Победы 9/45", ещё одно направление. Мы создаем Международный центр защиты исторической памяти. В ближайшие дни будет анонс, где он будет располагаться, кто его возглавит", - сказал Чернышов. Он отметил, что этот центр - это объединение юристов, историков и всех тех, кто будет скрупулезно реагировать на каждое заявление. По его словам, победа во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне одна, но в настоящее время стало очень много смыслов, которые продвигают. "Вот президент США Дональд Трамп заявляет, что главный победитель, видите ли, США и ряд европейских государств. Вот поляки говорят, что Польшу освобождала. И некоторые концлагеря освобождали украинцы, потому что это был Украинский фронт. Глупость и чушь несусветная! Освобождал советский народ и Советский Союз. Поэтому всему этому нужно противостоять, противостоять грамотно, противостоять не лозунгово, а дотошно, скрупулезно и четко. Этим и будет заниматься наш международный центр", - добавил Чернышов. Кроме того, глава движения рассказал, что "Победа 9/45" объединила 17 стран, и в планах расширять географию - на очереди заявка в Канаду. Чернышов считает, что в Канаде будет крайне интересно провести мероприятие, так как там живет большая русская община и в целом русскоязычные люди. Вице-спикер Госдумы напомнил, что международное патриотическое движение "9/45" прежде всего начиналось как маленькая частная инициатива, когда пара единомышленников решила рассказать про подвиг героев своих семей, а затем все это переросло в большое движение, которое объединило писателей, кинематографистов, волонтеров, молодых людей, людей среднего возраста и старшего поколения. "Реально работать везде - и в Европе. И мы доказали это. Мероприятия мы провели во Франции, в Германии, в Австрии и Нидерландах. И знаете, хоть были большие сложности в организации - где-то не пускали, где-то угрожали какими-то санкциями, арестами, задержаниями наших активистов, - но люди приходили на мероприятия. Очень большой интерес к нашим мероприятиям, очень большой интерес к нашему движению заключается в том, что уже не верят лживым, фейковым новостям со всех концов земли. Люди стремятся к правде, и вот источник правды должен быть - откуда люди могли бы начерпаться здравого смысла, начерпаться единых общих ценностей и начерпаться, конечно, своего будущего, неразрывно связанного с теми событиями, которые были не искажёнными, не по-хамски транслируемыми, а правдивыми", - подытожил Чернышов.

https://ria.ru/20250622/uchebnik-2024660281.html

https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024654963.html

https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html

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госдума рф, борис чернышов (депутат), сша, канада, польша, дональд трамп