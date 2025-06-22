Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
16:08 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/gosduma-2024662000.html
В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти
В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти - РИА Новости, 22.06.2025
В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти
Движение "Победа 9/45" в ближайшее время создаст Международный центр защиты исторический памяти, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:08:00+03:00
2025-06-22T16:08:00+03:00
пмэф-2025
госдума рф
борис чернышов (депутат)
сша
канада
польша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Движение "Победа 9/45" в ближайшее время создаст Международный центр защиты исторический памяти, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы, глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Большая новость для нас, для всех: мы в ближайшее время запустим ещё один дивизион "Победы 9/45", ещё одно направление. Мы создаем Международный центр защиты исторической памяти. В ближайшие дни будет анонс, где он будет располагаться, кто его возглавит", - сказал Чернышов. Он отметил, что этот центр - это объединение юристов, историков и всех тех, кто будет скрупулезно реагировать на каждое заявление. По его словам, победа во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне одна, но в настоящее время стало очень много смыслов, которые продвигают. "Вот президент США Дональд Трамп заявляет, что главный победитель, видите ли, США и ряд европейских государств. Вот поляки говорят, что Польшу освобождала. И некоторые концлагеря освобождали украинцы, потому что это был Украинский фронт. Глупость и чушь несусветная! Освобождал советский народ и Советский Союз. Поэтому всему этому нужно противостоять, противостоять грамотно, противостоять не лозунгово, а дотошно, скрупулезно и четко. Этим и будет заниматься наш международный центр", - добавил Чернышов. Кроме того, глава движения рассказал, что "Победа 9/45" объединила 17 стран, и в планах расширять географию - на очереди заявка в Канаду. Чернышов считает, что в Канаде будет крайне интересно провести мероприятие, так как там живет большая русская община и в целом русскоязычные люди. Вице-спикер Госдумы напомнил, что международное патриотическое движение "9/45" прежде всего начиналось как маленькая частная инициатива, когда пара единомышленников решила рассказать про подвиг героев своих семей, а затем все это переросло в большое движение, которое объединило писателей, кинематографистов, волонтеров, молодых людей, людей среднего возраста и старшего поколения. "Реально работать везде - и в Европе. И мы доказали это. Мероприятия мы провели во Франции, в Германии, в Австрии и Нидерландах. И знаете, хоть были большие сложности в организации - где-то не пускали, где-то угрожали какими-то санкциями, арестами, задержаниями наших активистов, - но люди приходили на мероприятия. Очень большой интерес к нашим мероприятиям, очень большой интерес к нашему движению заключается в том, что уже не верят лживым, фейковым новостям со всех концов земли. Люди стремятся к правде, и вот источник правды должен быть - откуда люди могли бы начерпаться здравого смысла, начерпаться единых общих ценностей и начерпаться, конечно, своего будущего, неразрывно связанного с теми событиями, которые были не искажёнными, не по-хамски транслируемыми, а правдивыми", - подытожил Чернышов.
https://ria.ru/20250622/uchebnik-2024660281.html
https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024654963.html
https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html
сша
канада
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, борис чернышов (депутат), сша, канада, польша, дональд трамп
ПМЭФ-2025, Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат), США, Канада, Польша, Дональд Трамп
В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти

Госдума: движение "Победа 9/45" создает центр защиты исторической памяти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Движение "Победа 9/45" в ближайшее время создаст Международный центр защиты исторический памяти, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы, глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мединский рассказал о новом учебнике истории
Вчера, 15:57
"Большая новость для нас, для всех: мы в ближайшее время запустим ещё один дивизион "Победы 9/45", ещё одно направление. Мы создаем Международный центр защиты исторической памяти. В ближайшие дни будет анонс, где он будет располагаться, кто его возглавит", - сказал Чернышов.
Он отметил, что этот центр - это объединение юристов, историков и всех тех, кто будет скрупулезно реагировать на каждое заявление. По его словам, победа во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне одна, но в настоящее время стало очень много смыслов, которые продвигают.
"Вот президент США Дональд Трамп заявляет, что главный победитель, видите ли, США и ряд европейских государств. Вот поляки говорят, что Польшу освобождала. И некоторые концлагеря освобождали украинцы, потому что это был Украинский фронт. Глупость и чушь несусветная! Освобождал советский народ и Советский Союз. Поэтому всему этому нужно противостоять, противостоять грамотно, противостоять не лозунгово, а дотошно, скрупулезно и четко. Этим и будет заниматься наш международный центр", - добавил Чернышов.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах
Вчера, 15:41
Кроме того, глава движения рассказал, что "Победа 9/45" объединила 17 стран, и в планах расширять географию - на очереди заявка в Канаду. Чернышов считает, что в Канаде будет крайне интересно провести мероприятие, так как там живет большая русская община и в целом русскоязычные люди.
Вице-спикер Госдумы напомнил, что международное патриотическое движение "9/45" прежде всего начиналось как маленькая частная инициатива, когда пара единомышленников решила рассказать про подвиг героев своих семей, а затем все это переросло в большое движение, которое объединило писателей, кинематографистов, волонтеров, молодых людей, людей среднего возраста и старшего поколения.
"Реально работать везде - и в Европе. И мы доказали это. Мероприятия мы провели во Франции, в Германии, в Австрии и Нидерландах. И знаете, хоть были большие сложности в организации - где-то не пускали, где-то угрожали какими-то санкциями, арестами, задержаниями наших активистов, - но люди приходили на мероприятия. Очень большой интерес к нашим мероприятиям, очень большой интерес к нашему движению заключается в том, что уже не верят лживым, фейковым новостям со всех концов земли. Люди стремятся к правде, и вот источник правды должен быть - откуда люди могли бы начерпаться здравого смысла, начерпаться единых общих ценностей и начерпаться, конечно, своего будущего, неразрывно связанного с теми событиями, которые были не искажёнными, не по-хамски транслируемыми, а правдивыми", - подытожил Чернышов.
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о Великой Отечественной
Вчера, 15:35
 
ПМЭФ-2025Госдума РФБорис Чернышов (депутат)СШАКанадаПольшаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала