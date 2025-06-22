В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти
Госдума: движение "Победа 9/45" создает центр защиты исторической памяти
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Движение "Победа 9/45" в ближайшее время создаст Международный центр защиты исторический памяти, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы, глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мединский рассказал о новом учебнике истории
Вчера, 15:57
"Большая новость для нас, для всех: мы в ближайшее время запустим ещё один дивизион "Победы 9/45", ещё одно направление. Мы создаем Международный центр защиты исторической памяти. В ближайшие дни будет анонс, где он будет располагаться, кто его возглавит", - сказал Чернышов.
Он отметил, что этот центр - это объединение юристов, историков и всех тех, кто будет скрупулезно реагировать на каждое заявление. По его словам, победа во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне одна, но в настоящее время стало очень много смыслов, которые продвигают.
"Вот президент США Дональд Трамп заявляет, что главный победитель, видите ли, США и ряд европейских государств. Вот поляки говорят, что Польшу освобождала. И некоторые концлагеря освобождали украинцы, потому что это был Украинский фронт. Глупость и чушь несусветная! Освобождал советский народ и Советский Союз. Поэтому всему этому нужно противостоять, противостоять грамотно, противостоять не лозунгово, а дотошно, скрупулезно и четко. Этим и будет заниматься наш международный центр", - добавил Чернышов.
Кроме того, глава движения рассказал, что "Победа 9/45" объединила 17 стран, и в планах расширять географию - на очереди заявка в Канаду. Чернышов считает, что в Канаде будет крайне интересно провести мероприятие, так как там живет большая русская община и в целом русскоязычные люди.
Вице-спикер Госдумы напомнил, что международное патриотическое движение "9/45" прежде всего начиналось как маленькая частная инициатива, когда пара единомышленников решила рассказать про подвиг героев своих семей, а затем все это переросло в большое движение, которое объединило писателей, кинематографистов, волонтеров, молодых людей, людей среднего возраста и старшего поколения.
"Реально работать везде - и в Европе. И мы доказали это. Мероприятия мы провели во Франции, в Германии, в Австрии и Нидерландах. И знаете, хоть были большие сложности в организации - где-то не пускали, где-то угрожали какими-то санкциями, арестами, задержаниями наших активистов, - но люди приходили на мероприятия. Очень большой интерес к нашим мероприятиям, очень большой интерес к нашему движению заключается в том, что уже не верят лживым, фейковым новостям со всех концов земли. Люди стремятся к правде, и вот источник правды должен быть - откуда люди могли бы начерпаться здравого смысла, начерпаться единых общих ценностей и начерпаться, конечно, своего будущего, неразрывно связанного с теми событиями, которые были не искажёнными, не по-хамски транслируемыми, а правдивыми", - подытожил Чернышов.