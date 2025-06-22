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Франция не причастна к ударам США по Ирану, заявил глава МИД

Франция не причастна к ударам США по Ирану, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.06.2025

Франция не причастна к ударам США по Ирану, заявил глава МИД

Франция не причастна к ударам США против ядерных объектов Ирана, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:45:00+03:00

2025-06-22T14:45:00+03:00

2025-06-22T14:45:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Франция не причастна к ударам США против ядерных объектов Ирана, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Франция с обеспокоенностью приняла к сведению удары, нанесенные вчера вечером США по трем объектам иранской ядерной программы. Она не участвовала в этих ударах или в их планировании", - сообщил министр в Х. МИД призвал "все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать любой эскалации, которая может привести к распространению конфликта". Министр напомнил, что Франция неоднократно выражала "свое решительное несогласие с обретением Ираном ядерного оружия". "Франция убеждена, что для прочного урегулирования этого вопроса необходимо решение, достигнутое путем переговоров в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Она по-прежнему готова внести свой вклад в эти усилия совместно со своими партнерами", - заявил Барро. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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