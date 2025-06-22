https://ria.ru/20250622/fantastika-2024556758.html
Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего
Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего - РИА Новости, 22.06.2025
Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего
Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:31:00+03:00
2025-06-22T02:31:00+03:00
2025-06-22T02:31:00+03:00
пмэф-2025
технологии
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/30/1558773052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c0da7b1de88500ccb6601b764445089.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец. "Половина россиян, 51%, полагают, что научная фантастика развивает интерес к профессиям будущего, 32% считают, что научная фантастика способна дать предсказания о профессиях, о том... куда двигаться. А 42% считают, что фантастика уже сегодня формирует эти экономики будущего, отрасли и профессии", - сказала она. По мнению респондентов, воплощение идей из научной фантастики наиболее вероятно в следующих сферах: космические технологии, медицина, робототехника, искусственный интеллект, транспортная сфера и военная индустрия. Аблец поделилась результатами опроса, проведенного 6-10 июня 2025 года среди 1,2 тысячи россиян. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231225/sukhotina-1918241003.html
https://ria.ru/20250224/inzhener-2001190793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/30/1558773052_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_73f8f41c65f36d02d55bce2d20882ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, россия
ПМЭФ-2025, Технологии, Общество, Россия
Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего
Аблец: 42 процента россиян считают, что фантастика формирует отрасли будущего
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.
"Половина россиян, 51%, полагают, что научная фантастика развивает интерес к профессиям будущего, 32% считают, что научная фантастика способна дать предсказания о профессиях, о том... куда двигаться. А 42% считают, что фантастика уже сегодня формирует эти экономики будущего, отрасли и профессии", - сказала она.
По мнению респондентов, воплощение идей из научной фантастики наиболее вероятно в следующих сферах: космические технологии, медицина, робототехника, искусственный интеллект, транспортная сфера и военная индустрия.
Аблец поделилась результатами опроса, проведенного 6-10 июня 2025 года среди 1,2 тысячи россиян.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.