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Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего - РИА Новости, 22.06.2025
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Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего
Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего - РИА Новости, 22.06.2025
Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего
Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:31:00+03:00
2025-06-22T02:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец. "Половина россиян, 51%, полагают, что научная фантастика развивает интерес к профессиям будущего, 32% считают, что научная фантастика способна дать предсказания о профессиях, о том... куда двигаться. А 42% считают, что фантастика уже сегодня формирует эти экономики будущего, отрасли и профессии", - сказала она. По мнению респондентов, воплощение идей из научной фантастики наиболее вероятно в следующих сферах: космические технологии, медицина, робототехника, искусственный интеллект, транспортная сфера и военная индустрия. Аблец поделилась результатами опроса, проведенного 6-10 июня 2025 года среди 1,2 тысячи россиян. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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технологии, общество, россия
ПМЭФ-2025, Технологии, Общество, Россия
Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего

Аблец: 42 процента россиян считают, что фантастика формирует отрасли будущего

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.
"Половина россиян, 51%, полагают, что научная фантастика развивает интерес к профессиям будущего, 32% считают, что научная фантастика способна дать предсказания о профессиях, о том... куда двигаться. А 42% считают, что фантастика уже сегодня формирует эти экономики будущего, отрасли и профессии", - сказала она.
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По мнению респондентов, воплощение идей из научной фантастики наиболее вероятно в следующих сферах: космические технологии, медицина, робототехника, искусственный интеллект, транспортная сфера и военная индустрия.
Аблец поделилась результатами опроса, проведенного 6-10 июня 2025 года среди 1,2 тысячи россиян.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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