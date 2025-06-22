https://ria.ru/20250622/fantastika-2024556758.html

Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего

Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего - РИА Новости, 22.06.2025

Россияне считают, что научная фантастика формирует профессии будущего

Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии,... РИА Новости, 22.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Треть (32%) россиян считают, что научная фантастика способна дать представление о профессиях будущего, 42% уверены, что она формирует отрасли и профессии, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец. "Половина россиян, 51%, полагают, что научная фантастика развивает интерес к профессиям будущего, 32% считают, что научная фантастика способна дать предсказания о профессиях, о том... куда двигаться. А 42% считают, что фантастика уже сегодня формирует эти экономики будущего, отрасли и профессии", - сказала она. По мнению респондентов, воплощение идей из научной фантастики наиболее вероятно в следующих сферах: космические технологии, медицина, робототехника, искусственный интеллект, транспортная сфера и военная индустрия. Аблец поделилась результатами опроса, проведенного 6-10 июня 2025 года среди 1,2 тысячи россиян. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231225/sukhotina-1918241003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество, россия