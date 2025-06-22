Эколог рассказал о радиационном фоне на границе Азербайджана с Ираном
Эколог Мамедов: перемен в радиационном фоне по границе Азербайджана с Ираном нет
Граница Ирана и Азербайджана . Архивное фото
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БАКУ, 22 июн - РИА Новости. На данный момент изменения радиационного фона по всей границе Азербайджана с Ираном не наблюдается, заявил РИА Новости азербайджанский эколог, соучредитель коалиции Environmental Protection First Амин Мамедов на фоне ночного удара США по ядерным объектам Ирана.
"Сотрудники специальных лабораторий министерства природных ресурсов Азербайджана, применяя современное оборудование, выявляют уровень радиационного фона на границах республики с Ираном. Данный процесс начался с первых дней нанесения ракетных ударов по территории Ирана. Начиная с сегодняшнего утра ведение мониторинга было усилено (ввиду ударов ВВС США по объектам ядерной инфраструктуры Ирана – ред.). На данный момент изменения радиационного фона по всей границе Азербайджана с Ираном не наблюдается", - сказал эколог.
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США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.