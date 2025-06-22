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Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу - РИА Новости, 22.06.2025
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14:39 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ek-2024641342.html
Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу
Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу - РИА Новости, 22.06.2025
Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ударов США по атомным объектам Ирана заявила, что Тегеран "никогда не должен получить атомную бомбу", и... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:39:00+03:00
2025-06-22T14:39:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ударов США по атомным объектам Ирана заявила, что Тегеран "никогда не должен получить атомную бомбу", и призвала иранские власти "заняться дипломатическим решением". "Иран никогда не должен получить бомбу. С новым пиком напряженности на Ближнем Востоке стабильность должна быть приоритетом. И уважение к международному праву имеет решающее значение. Сейчас настал момент для Ирана заняться надежным дипломатическим решением. Стол переговоров - единственное место, где можно положить конец этому кризису", - написала она в сети X. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права и имеющим непредсказуемые последствия. МИД Пакистана осудил атаки США на ядерные объекты Ирана, заявив, что они нарушают все нормы международного права. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, рафаэль гросси, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Иран никогда не должен получить атомную бомбу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ударов США по атомным объектам Ирана заявила, что Тегеран "никогда не должен получить атомную бомбу", и призвала иранские власти "заняться дипломатическим решением".
"Иран никогда не должен получить бомбу. С новым пиком напряженности на Ближнем Востоке стабильность должна быть приоритетом. И уважение к международному праву имеет решающее значение. Сейчас настал момент для Ирана заняться надежным дипломатическим решением. Стол переговоров - единственное место, где можно положить конец этому кризису", - написала она в сети X.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
Вчера, 05:52
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США
Вчера, 13:26
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права и имеющим непредсказуемые последствия. МИД Пакистана осудил атаки США на ядерные объекты Ирана, заявив, что они нарушают все нормы международного права.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
МИД Ирана ответил на вопрос о закрытии Ормузского пролива после удара США
Вчера, 14:14
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенРафаэль ГроссиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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