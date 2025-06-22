https://ria.ru/20250622/ek-2024641342.html

Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу

Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу - РИА Новости, 22.06.2025

Глава ЕК заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ударов США по атомным объектам Ирана заявила, что Тегеран "никогда не должен получить атомную бомбу", и... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:39:00+03:00

2025-06-22T14:39:00+03:00

2025-06-22T14:39:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ударов США по атомным объектам Ирана заявила, что Тегеран "никогда не должен получить атомную бомбу", и призвала иранские власти "заняться дипломатическим решением". "Иран никогда не должен получить бомбу. С новым пиком напряженности на Ближнем Востоке стабильность должна быть приоритетом. И уважение к международному праву имеет решающее значение. Сейчас настал момент для Ирана заняться надежным дипломатическим решением. Стол переговоров - единственное место, где можно положить конец этому кризису", - написала она в сети X. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права и имеющим непредсказуемые последствия. МИД Пакистана осудил атаки США на ядерные объекты Ирана, заявив, что они нарушают все нормы международного права. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

https://ria.ru/20250622/iran-2024629009.html

https://ria.ru/20250622/iran-2024636695.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, рафаэль гросси, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте