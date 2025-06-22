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Ефимов: жилье по реновации построят по проекту КРТ на западе Москвы - РИА Новости, 22.06.2025
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14:12 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/efimov-2024350652.html
Ефимов: жилье по реновации построят по проекту КРТ на западе Москвы
Ефимов: жилье по реновации построят по проекту КРТ на западе Москвы - РИА Новости, 22.06.2025
Ефимов: жилье по реновации построят по проекту КРТ на западе Москвы
На западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят 140 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации, а также... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:12:00+03:00
2025-06-22T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. На западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят 140 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации, а также производственную недвижимость общей площадью 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проект предусматривает редевелопмент четырех неэффективно используемых участков общей площадью 8,85 гектара, расположенных вблизи деревни Орлово. Там построят 140 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации, а также недвижимость производственного назначения общей площадью 27 тысяч квадратных метров. В результате благодаря этому проекту КРТ будет создано 560 рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, предназначенные к редевелопменту территории находятся в районах Ново-Переделкино и Солнцево: на улице Шолохова и на Родниковой улице. Общая площадь квартир в построенных в рамках проекта домах составит примерно 84,5 тысяч квадратных метров. Переехать в новое жилье смогут около 3 тысяч человек.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.Сейчас в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250620/efimov-2023659044.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жилье по реновации построят по проекту КРТ на западе Москвы

Ефимов: жилье для программы реновации построят по проекту КРТ на западе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. На западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят 140 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации, а также производственную недвижимость общей площадью 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект предусматривает редевелопмент четырех неэффективно используемых участков общей площадью 8,85 гектара, расположенных вблизи деревни Орлово. Там построят 140 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации, а также недвижимость производственного назначения общей площадью 27 тысяч квадратных метров. В результате благодаря этому проекту КРТ будет создано 560 рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Как указывается в сообщении, предназначенные к редевелопменту территории находятся в районах Ново-Переделкино и Солнцево: на улице Шолохова и на Родниковой улице. Общая площадь квартир в построенных в рамках проекта домах составит примерно 84,5 тысяч квадратных метров. Переехать в новое жилье смогут около 3 тысяч человек.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Сейчас в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
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