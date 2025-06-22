https://ria.ru/20250622/efimov-2023769806.html

Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке

Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке - РИА Новости, 22.06.2025

Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке

Инвесторы в Москве арендуют 49 объектов недвижимости общей площадью более 50 тысяч квадратных метров по льготной ставке после их восстановления, сообщил заммэра РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:12:00+03:00

2025-06-22T16:12:00+03:00

2025-06-22T16:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Инвесторы в Москве арендуют 49 объектов недвижимости общей площадью более 50 тысяч квадратных метров по льготной ставке после их восстановления, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."Для перехода на льготную арендную ставку инвесторы должны выполнить ряд условий, главное из которых – проведение ремонта или реставрации. Более чем за 13 лет работы программа доказала свою эффективность. Благодаря ей инвесторы привели в порядок 49 зданий и помещений общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра указал, что арендаторы этих объектов уже перешли на льготную ставку аренды. Всего в рамках программы предпринимателям предоставлено около 70 объектов общей площадью до 64 тысячи квадратных метров.Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что арендаторы 24 объектов уже перешли на льготную ставку, и Москва передала им свыше 36 тысяч квадратных метров недвижимости.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/efimov-2023563465.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы