Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/efimov-2023769806.html
Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке
Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке - РИА Новости, 22.06.2025
Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке
Инвесторы в Москве арендуют 49 объектов недвижимости общей площадью более 50 тысяч квадратных метров по льготной ставке после их восстановления, сообщил заммэра РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:12:00+03:00
2025-06-22T16:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Инвесторы в Москве арендуют 49 объектов недвижимости общей площадью более 50 тысяч квадратных метров по льготной ставке после их восстановления, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."Для перехода на льготную арендную ставку инвесторы должны выполнить ряд условий, главное из которых – проведение ремонта или реставрации. Более чем за 13 лет работы программа доказала свою эффективность. Благодаря ей инвесторы привели в порядок 49 зданий и помещений общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра указал, что арендаторы этих объектов уже перешли на льготную ставку аренды. Всего в рамках программы предпринимателям предоставлено около 70 объектов общей площадью до 64 тысячи квадратных метров.Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что арендаторы 24 объектов уже перешли на льготную ставку, и Москва передала им свыше 36 тысяч квадратных метров недвижимости.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/efimov-2023563465.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов по льготной ставке

Ефимов: инвесторы в Москве арендуют 49 объектов недвижимости по льготной ставке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Инвесторы в Москве арендуют 49 объектов недвижимости общей площадью более 50 тысяч квадратных метров по льготной ставке после их восстановления, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Для перехода на льготную арендную ставку инвесторы должны выполнить ряд условий, главное из которых – проведение ремонта или реставрации. Более чем за 13 лет работы программа доказала свою эффективность. Благодаря ей инвесторы привели в порядок 49 зданий и помещений общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Заммэра указал, что арендаторы этих объектов уже перешли на льготную ставку аренды. Всего в рамках программы предпринимателям предоставлено около 70 объектов общей площадью до 64 тысячи квадратных метров.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что арендаторы 24 объектов уже перешли на льготную ставку, и Москва передала им свыше 36 тысяч квадратных метров недвижимости.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест
18 июня, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала