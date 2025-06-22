https://ria.ru/20250622/drony-2024571668.html

Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный

Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный - РИА Новости, 22.06.2025

Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный

Ударные FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели заводского производства, а также из англоязычных стран, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:47:00+03:00

2025-06-22T06:47:00+03:00

2025-06-22T06:47:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Ударные FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели заводского производства, а также из англоязычных стран, сообщил РИА Новости командир расчета ударных БПЛА 18 армии с позывным "Биги". "При обнаружении трофейного дрона, который подавил наш РЭБ, было выявлено то, что взрыватель был польского происхождения. И было сразу заметно то, что это делалось на заводах. То есть массовое производство", - сказал агентству оператор БПЛА. Собеседник агентства отметил, что помимо промышленно изготовленных польских взрывателей, на FPV-дронах ВСУ попадались и взрыватели украинского производства и производства англоязычных стран. "На английском было. Но сейчас они редко уже попадаются. Сейчас в основном польского и украинского происхождения. "Джоники" мы их называем. (Украинские и польские взрыватели) да, очень часто видно", - сказал оператор БПЛА группировки "Днепр".

https://ria.ru/20250621/konflikt-2024510297.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины