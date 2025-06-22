https://ria.ru/20250622/drony-2024571668.html
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный - РИА Новости, 22.06.2025
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный
Ударные FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели заводского производства, а также из англоязычных стран, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:47:00+03:00
2025-06-22T06:47:00+03:00
2025-06-22T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1ff6fa7ebdd8c4c8306c09eb50d3486.jpg
ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Ударные FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели заводского производства, а также из англоязычных стран, сообщил РИА Новости командир расчета ударных БПЛА 18 армии с позывным "Биги". "При обнаружении трофейного дрона, который подавил наш РЭБ, было выявлено то, что взрыватель был польского происхождения. И было сразу заметно то, что это делалось на заводах. То есть массовое производство", - сказал агентству оператор БПЛА. Собеседник агентства отметил, что помимо промышленно изготовленных польских взрывателей, на FPV-дронах ВСУ попадались и взрыватели украинского производства и производства англоязычных стран. "На английском было. Но сейчас они редко уже попадаются. Сейчас в основном польского и украинского происхождения. "Джоники" мы их называем. (Украинские и польские взрыватели) да, очень часто видно", - сказал оператор БПЛА группировки "Днепр".
https://ria.ru/20250621/konflikt-2024510297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb69d52e9c1b17c855eb1aed0dffaa9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный
FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели