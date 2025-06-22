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Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный - РИА Новости, 22.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:47 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/drony-2024571668.html
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный - РИА Новости, 22.06.2025
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный
Ударные FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели заводского производства, а также из англоязычных стран, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:47:00+03:00
2025-06-22T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Ударные FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели заводского производства, а также из англоязычных стран, сообщил РИА Новости командир расчета ударных БПЛА 18 армии с позывным "Биги". "При обнаружении трофейного дрона, который подавил наш РЭБ, было выявлено то, что взрыватель был польского происхождения. И было сразу заметно то, что это делалось на заводах. То есть массовое производство", - сказал агентству оператор БПЛА. Собеседник агентства отметил, что помимо промышленно изготовленных польских взрывателей, на FPV-дронах ВСУ попадались и взрыватели украинского производства и производства англоязычных стран. "На английском было. Но сейчас они редко уже попадаются. Сейчас в основном польского и украинского происхождения. "Джоники" мы их называем. (Украинские и польские взрыватели) да, очень часто видно", - сказал оператор БПЛА группировки "Днепр".
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ используют польские взрыватели, рассказал российский военный

FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели

© РИА Новости / Мария МарикянFPV-дроны
FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
FPV-дроны. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Ударные FPV-дроны ВСУ помимо украинских компонентов используют польские взрыватели заводского производства, а также из англоязычных стран, сообщил РИА Новости командир расчета ударных БПЛА 18 армии с позывным "Биги".
"При обнаружении трофейного дрона, который подавил наш РЭБ, было выявлено то, что взрыватель был польского происхождения. И было сразу заметно то, что это делалось на заводах. То есть массовое производство", - сказал агентству оператор БПЛА.
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Собеседник агентства отметил, что помимо промышленно изготовленных польских взрывателей, на FPV-дронах ВСУ попадались и взрыватели украинского производства и производства англоязычных стран.
"На английском было. Но сейчас они редко уже попадаются. Сейчас в основном польского и украинского происхождения. "Джоники" мы их называем. (Украинские и польские взрыватели) да, очень часто видно", - сказал оператор БПЛА группировки "Днепр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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