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Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин - РИА Новости, 23.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:42 22.06.2025 (обновлено: 00:28 23.06.2025)
https://ria.ru/20250622/doronin-2024694544.html
Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин
Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин - РИА Новости, 23.06.2025
Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин
Ушел из жизни актер и режиссер Московского театра кукол (МТК) Владимир Доронин, сообщается в официальной группе МТК во "ВКонтакте". РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-22T20:42:00+03:00
2025-06-23T00:28:00+03:00
культура
московский театр кукол
владимир доронин
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ушел из жизни актер и режиссер Московского театра кукол (МТК) Владимир Доронин, сообщается в официальной группе МТК во "ВКонтакте". "Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Михайлович Доронин. За 20 лет работы в Московском театре кукол он сыграл огромное количество прекрасных ролей в спектаклях: "Буратино", "Боги Олимпа и Чудовища", "Аленький цветочек", "Веселый торт", "Щелкунчик", "Сказы Палеха", "Синяя птица", "Двенадцать месяцев", легендарном "Каштанка и Слон". Во многих постановках Владимир Михайлович выступил и как автор музыкального оформления", - говорится в публикации, которая появилась на портале 5 июня. Уточняется, что большая часть творческой биографии Доронина связана с работой на телевидении: в программах "Куклы", "Улица Сезам", "Шишкин лес", "Лукоморье", "Жили-были". "Выражаем соболезнования родным и близким В.М. Доронина. В сердцах зрителей и в летописи нашего театра навсегда сохранится имя этого талантливого человека. Светлая память", - говорится в сообщении.
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московский театр кукол, владимир доронин, россия
Культура, Московский театр кукол, Владимир Доронин, Россия
Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин

Режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин умер в возрасте 69 лет

© Фото : Московский театр куколАктер и режиссер Владимир Доронин
Актер и режиссер Владимир Доронин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Московский театр кукол
Актер и режиссер Владимир Доронин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ушел из жизни актер и режиссер Московского театра кукол (МТК) Владимир Доронин, сообщается в официальной группе МТК во "ВКонтакте".
"Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Михайлович Доронин. За 20 лет работы в Московском театре кукол он сыграл огромное количество прекрасных ролей в спектаклях: "Буратино", "Боги Олимпа и Чудовища", "Аленький цветочек", "Веселый торт", "Щелкунчик", "Сказы Палеха", "Синяя птица", "Двенадцать месяцев", легендарном "Каштанка и Слон". Во многих постановках Владимир Михайлович выступил и как автор музыкального оформления", - говорится в публикации, которая появилась на портале 5 июня.
Уточняется, что большая часть творческой биографии Доронина связана с работой на телевидении: в программах "Куклы", "Улица Сезам", "Шишкин лес", "Лукоморье", "Жили-были".
"Выражаем соболезнования родным и близким В.М. Доронина. В сердцах зрителей и в летописи нашего театра навсегда сохранится имя этого талантливого человека. Светлая память", - говорится в сообщении.
 
КультураМосковский театр куколВладимир ДоронинРоссия
 
 
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