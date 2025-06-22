https://ria.ru/20250622/doronin-2024694544.html

Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин

Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин - РИА Новости, 23.06.2025

Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин

Ушел из жизни актер и режиссер Московского театра кукол (МТК) Владимир Доронин, сообщается в официальной группе МТК во "ВКонтакте". РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-22T20:42:00+03:00

2025-06-22T20:42:00+03:00

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культура

московский театр кукол

владимир доронин

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ушел из жизни актер и режиссер Московского театра кукол (МТК) Владимир Доронин, сообщается в официальной группе МТК во "ВКонтакте". "Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Михайлович Доронин. За 20 лет работы в Московском театре кукол он сыграл огромное количество прекрасных ролей в спектаклях: "Буратино", "Боги Олимпа и Чудовища", "Аленький цветочек", "Веселый торт", "Щелкунчик", "Сказы Палеха", "Синяя птица", "Двенадцать месяцев", легендарном "Каштанка и Слон". Во многих постановках Владимир Михайлович выступил и как автор музыкального оформления", - говорится в публикации, которая появилась на портале 5 июня. Уточняется, что большая часть творческой биографии Доронина связана с работой на телевидении: в программах "Куклы", "Улица Сезам", "Шишкин лес", "Лукоморье", "Жили-были". "Выражаем соболезнования родным и близким В.М. Доронина. В сердцах зрителей и в летописи нашего театра навсегда сохранится имя этого талантливого человека. Светлая память", - говорится в сообщении.

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московский театр кукол, владимир доронин, россия