День памяти и скорби 22 июня

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — дата, связанная с началом Великой Отечественной войны и памятью о миллионах погибших. Когда был установлен этот день, какие традиции с ним связаны и почему минута молчания проходит именно в 12:15 по московскому времени — в материале РИА Новости.

Дата: 22 июня

Тип: памятный день

Событие: начало Великой Отечественной войны

Как отмечают: минута молчания, приспущенные флаги, акции памяти, возложение цветов

День памяти и скорби, который ежегодно приходится на 22 июня, посвящен одной из самых трагических дат в истории России — началу Великой Отечественной войны. Эта дата напоминает о тяжелых испытаниях, выпавших на долю страны, и о миллионах людей, чьи жизни были затронуты войной. В 2026 году по всей России традиционно состоятся памятные акции и церемонии в честь погибших и ветеранов.

Когда отмечают день памяти и скорби

Памятная дата отмечается в России 22 июня. Именно в этот день в 1941 году началось вторжение нацистской Германии на территорию Советского Союза, положившее начало Великой Отечественной войне.

Каждый год 22 июня в стране проходят мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших на фронте, в оккупации и в тылу. К памятникам и воинским мемориалам возлагают цветы и венки, а в 12:15 по московскому времени проводится общенациональная минута молчания.

Что такое день памяти и скорби

День памяти и скорби — это не праздник, а мемориальная дата, посвященная всем жертвам войны. Это день памяти о миллионах людей, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. В этот день отдают дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, работникам тыла и мирным жителям, пережившим трагедию войны.

Согласно официальным оценкам, война привела к гибели 26,6 миллиона советских граждан. Именно поэтому дата имеет особое значение для исторической памяти страны и остается важной для многих поколений россиян. Одним из символов 22 июня стало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, прозвучавшее по радио вскоре после начала нападения Германии на Советский Союз.

История установления даты

Несмотря на то что 22 июня всегда занимало особое место в исторической памяти страны, официальный статус этой даты был оформлен только после распада Советского Союза.

Хронология закрепления памятной даты Год Документ/событие Что изменилось 1992 решение о Дне памяти защитников Отечества дата получила государственное оформление 1996 Указ Президента РФ № 857 закреплено название "День памяти и скорби" 2007 включение в закон о памятных датах статус закреплен в 32-ФЗ 2020 единое время минуты молчания введен общероссийский ритуал в 12:15

В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества. Следующим важным этапом стал указ Президента России Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года, которым было установлено современное название — День памяти и скорби. Позднее дата была включена в Федеральный закон №32-ФЗ, регулирующий дни воинской славы и памятные даты России. 24 октября 2007 года День памяти и скорби официально вошел в перечень памятных дат России под названием "День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)".

Традиции и мероприятия

День памяти и скорби сопровождается мемориальными мероприятиями по всей стране. На зданиях органов власти приспускают государственные флаги, а в ряде учреждений отменяют развлекательные события и праздничные программы.

22 июня по всей стране проходят церемонии, посвященные сохранению памяти о погибших. На зданиях органов власти приспускают флаги. Многие учреждения отменяют развлекательные мероприятия, а телевидение меняет сетку вещания.

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Минута молчания

Одной из главных традиций является общероссийская минута молчания, которая с 2020 года проводится в 12:15 по московскому времени. Именно в этот час в 1941 году советским гражданам сообщили о начале войны. Во время минуты молчания по всей стране вспоминают погибших на фронте и в тылу.

Акции и памятные события

Ежегодно проходят многочисленные акции памяти. Самой известной считается "Свеча памяти", объединяющая миллионы людей в России и за ее пределами. Принять участие в акции можно как лично, так и дистанционно. В офлайн-формате люди зажигают свечи возле памятников, мемориалов и других мест воинской славы. В интернете участники размещают публикации, посвященные памяти погибших, а также используют специальные онлайн-сервисы, где можно символически зажечь виртуальную свечу.

В Москве ежегодно проходит акция "Линия памяти", где зажигают 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. Также в этот день организуют акции "Вахта памяти" и "Горсть памяти", церемонии у мемориалов и возложения цветов к Вечному огню.

Кроме того, организуются церемонии у воинских мемориалов, акции "Вахта памяти" и "Горсть памяти", а также памятные мероприятия у Могилы Неизвестного Солдата и Вечного огня в разных городах страны.

Интересные факты

Общероссийская минута молчания проводится в 12:15 по московскому времени не случайно. Примерно в это время 22 июня 1941 года по радио прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз.

22 июня называют самым длинным днем года. Нападение произошло вскоре после летнего солнцестояния, когда световой день был одним из самых продолжительных. Эту особенность упоминал писатель и военный корреспондент Константин Симонов, назвавший 22 июня "самым длинным днем года".

Нападение произошло вскоре после летнего солнцестояния, когда световой день был одним из самых продолжительных. Эту особенность упоминал писатель и военный корреспондент Константин Симонов, назвавший 22 июня "самым длинным днем года". Название памятной даты появилось не сразу. С 1992 года день официально назывался Днем памяти защитников Отечества. Современное название "День памяти и скорби" было закреплено только в 1996 году указом президента Бориса Ельцина.

С 1992 года день официально назывался Днем памяти защитников Отечества. Современное название "День памяти и скорби" было закреплено только в 1996 году указом президента Бориса Ельцина. Акция "Линия памяти" символизирует всю войну. На Крымской набережной в Москве ежегодно зажигают 1418 свечей — ровно столько дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война.

На Крымской набережной в Москве ежегодно зажигают 1418 свечей — ровно столько дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Во многих регионах участники памятных мероприятий используют черные ленты или используют черные элементы оформления как символ скорби.

или используют черные элементы оформления как символ скорби. В День памяти и скорби проходят не только официальные церемонии. Многие музеи, архивы и библиотеки организуют специальные выставки, показывают фронтовые письма, фотографии и документы военных лет, позволяя увидеть историю через судьбы конкретных людей.

Многие музеи, архивы и библиотеки организуют специальные выставки, показывают фронтовые письма, фотографии и документы военных лет, позволяя увидеть историю через судьбы конкретных людей. Акция "Свеча памяти" вышла за пределы России. В ней участвуют жители многих государств, включая страны СНГ и российские зарубежные общины. Памятные свечи зажигают у воинских мемориалов и мест захоронений советских солдат.

В ней участвуют жители многих государств, включая страны СНГ и российские зарубежные общины. Памятные свечи зажигают у воинских мемориалов и мест захоронений советских солдат. Могила Неизвестного Солдата остается одним из главных центров памятных мероприятий . Мемориал расположен в Александровском саду у стен Московского Кремля и является местом проведения государственных церемоний памяти.

. Мемориал расположен в Александровском саду у стен Московского Кремля и является местом проведения государственных церемоний памяти. Война затронула практически каждую семью СССР. По оценкам историков, потери в 26,6 миллиона человек сделали Великую Отечественную войну крупнейшей гуманитарной катастрофой в истории страны.

Вопросы и ответы

Что означает День памяти и скорби?

Это памятная дата России, посвященная всем погибшим в Великой Отечественной войне и другим жертвам войны. Она отмечается в день начала войны — 22 июня, и имеет не праздничный, а мемориальный смысл.

Какие акции проходят 22 июня в России?

Наиболее заметные форматы - общероссийская минута молчания, акция "Свеча памяти", возложение цветов и венков к мемориалам, а также локальные памятные мероприятия в городах и учреждениях культуры.

Как проходит общероссийская минута молчания?

Она проводится ежегодно 22 июня в 12:15 по московскому времени одновременно по всей стране. Это время связано с историческим моментом, когда в эфире прозвучало официальное сообщение о начале войны.

Что нельзя делать в День памяти и скорби?

На официальном уровне в этот день отменяют развлекательные мероприятия и передачи, а на зданиях приспускают государственные флаги.