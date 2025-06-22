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Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом - РИА Новости, 22.06.2025
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:10:00+03:00
2025-06-22T16:10:00+03:00
2025-06-22T16:10:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
ссср
общество
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа. "Нашу Победу в Великой Отечественной войне не следует относить только за счёт способности полководцев, которые, несомненно, внесли огромный вклад в Победу, или сказать, что мы победили только за счёт мужества народа, хотя мужество сыграло огромную роль. Наша Победа в той войне - это Божье чудо. Именно так воспринимал верующий народ и многие полководцы, которые стали православными, многие воины, которые крестились и шли в атаку, в том числе осенив себя крёстным знаменем", - рассказал патриарх Кирилл в воскресенье во время торжественной проповеди в праздник Всех святых в земле Российской просиявших в храме Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе. По словам предстоятеля РПЦ, скорбь, боль и национальная трагедия стали поворотным моментом и в истории Русской церкви, духовной истории нашего народа.
https://ria.ru/20250622/putin-2024651242.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, ссср, общество, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, СССР, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу в ВОВ Божьим чудом