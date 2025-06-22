https://ria.ru/20250622/chudo-2024662612.html

Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом

Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом - РИА Новости, 22.06.2025

Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:10:00+03:00

2025-06-22T16:10:00+03:00

2025-06-22T16:10:00+03:00

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

ссср

общество

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016005763_0:580:2048:1732_1920x0_80_0_0_5f498e7101c12b17a05717ee0adb1c2a.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа. "Нашу Победу в Великой Отечественной войне не следует относить только за счёт способности полководцев, которые, несомненно, внесли огромный вклад в Победу, или сказать, что мы победили только за счёт мужества народа, хотя мужество сыграло огромную роль. Наша Победа в той войне - это Божье чудо. Именно так воспринимал верующий народ и многие полководцы, которые стали православными, многие воины, которые крестились и шли в атаку, в том числе осенив себя крёстным знаменем", - рассказал патриарх Кирилл в воскресенье во время торжественной проповеди в праздник Всех святых в земле Российской просиявших в храме Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе. По словам предстоятеля РПЦ, скорбь, боль и национальная трагедия стали поворотным моментом и в истории Русской церкви, духовной истории нашего народа.

https://ria.ru/20250622/putin-2024651242.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, ссср, общество, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне