Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/chudo-2024662612.html
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом - РИА Новости, 22.06.2025
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:10:00+03:00
2025-06-22T16:10:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
ссср
общество
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016005763_0:580:2048:1732_1920x0_80_0_0_5f498e7101c12b17a05717ee0adb1c2a.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа. "Нашу Победу в Великой Отечественной войне не следует относить только за счёт способности полководцев, которые, несомненно, внесли огромный вклад в Победу, или сказать, что мы победили только за счёт мужества народа, хотя мужество сыграло огромную роль. Наша Победа в той войне - это Божье чудо. Именно так воспринимал верующий народ и многие полководцы, которые стали православными, многие воины, которые крестились и шли в атаку, в том числе осенив себя крёстным знаменем", - рассказал патриарх Кирилл в воскресенье во время торжественной проповеди в праздник Всех святых в земле Российской просиявших в храме Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе. По словам предстоятеля РПЦ, скорбь, боль и национальная трагедия стали поворотным моментом и в истории Русской церкви, духовной истории нашего народа.
https://ria.ru/20250622/putin-2024651242.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016005763_0:388:2048:1924_1920x0_80_0_0_c64c7c6e488a6bc36e38b837e0a17df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, ссср, общество, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, СССР, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу в ВОВ Божьим чудом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа.
"Нашу Победу в Великой Отечественной войне не следует относить только за счёт способности полководцев, которые, несомненно, внесли огромный вклад в Победу, или сказать, что мы победили только за счёт мужества народа, хотя мужество сыграло огромную роль. Наша Победа в той войне - это Божье чудо. Именно так воспринимал верующий народ и многие полководцы, которые стали православными, многие воины, которые крестились и шли в атаку, в том числе осенив себя крёстным знаменем", - рассказал патриарх Кирилл в воскресенье во время торжественной проповеди в праздник Всех святых в земле Российской просиявших в храме Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе.
По словам предстоятеля РПЦ, скорбь, боль и национальная трагедия стали поворотным моментом и в истории Русской церкви, духовной истории нашего народа.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин: в прежних учебниках истории не было правды о событиях ВОВ
Вчера, 15:26
 
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСССРОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала