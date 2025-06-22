https://ria.ru/20250622/chinovnik-2024342297.html

Бегство или хитрый план? Зеленский недосчитался еще одного друга

Бегство или хитрый план? Зеленский недосчитался еще одного друга - РИА Новости, 22.06.2025

Бегство или хитрый план? Зеленский недосчитался еще одного друга

Вице-премьер и министр национального единства Украины Алексей Чернышов сбежал из страны, сообщают местные СМИ. На родине ему грозит уголовное преследование, а... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:03:00+03:00

украина

сша

киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

денис шмыгаль

олег царев

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Вице-премьер и министр национального единства Украины Алексей Чернышов сбежал из страны, сообщают местные СМИ. На родине ему грозит уголовное преследование, а его ближайшие соратники уже за решеткой. При этом Владимир Зеленский сам санкционировал выезд чиновника за границу. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Какой позорГлава правительства Украины Денис Шмыгаль утверждает, что журналисты зря подняли шум: Чернышов в рабочей командировке. "Соответствующие документы подписаны до конца этой недели", — подчеркнул он.Между тем на прошлой неделе антикоррупционные ведомства Украины, созданные при поддержке США и ЕС, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали двух подручных чиновника: Максима Горбатюка, пытавшегося выехать в Польшу, и Василия Володина. Оба работали с беглым вице-премьером в правлении "Нафтогаза", а до этого — в Министерстве развития общин и территорий, которое с 2020 по 2022 год возглавлял Чернышов. Горбатюк стал советником министра, а Володин — госсекретарем ведомства. Сейчас их обвиняют в том, что четыре года назад они незаконно передали землю под строительство жилого комплекса.Застройщик "KSM Group" разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение домов. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконно заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести их к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила один миллиард гривен (почти 24 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" топ-чиновников министерства и определенных ими лиц большой скидкой на квартиры.Около месяца назад у Чернышова тоже прошли обыски. Когда же друзьям вручили извещение о подозрении, он уже был за границей. Так, с 13 по 17 июня он "работал" в Чехии, а сейчас находится в Австрии. Украинские СМИ не исключают, что он будет и дальше кататься по миру. В частности, 10 июля его ждут в Риме, где Министерство нацединства собирается провести двухдневную конференцию. Затем команда Зеленского либо придумает, как спасти Чернышова, либо уволит его, чтобы судили уже не высокопоставленного коррупционера, а проворовавшегося бывшего чиновника.Не первый блинЧернышов стал вице-премьером в декабре 2024-го. Уже тогда украинские чиновники на условиях анонимности рассказывали местным СМИ, что это было не лучшее решение Зеленского. Кроме того, как минимум один член правительства на тот момент уже находился под следствием — вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. В 2014-м, работая главой одного из подразделений Минюста, она потратила 2,5 миллиона гривен (по тем временем около 83 тысячи долларов) на оплату некачественных исследований.Украинские журналисты шутили: все идет к тому, что членам правительства, против которых не возбуждены уголовные дела, "может стать неуютно". Но Зеленского все устраивало. Во-первых, для Чернышова это был уже не первый поход во власть. Во-вторых, в 2021-м он стал единственных членом кабинета министров, который присутствовал на дне рождения главы режима. Как отмечают наблюдатели, украинский лидер стремится окружать себя максимально лояльными людьми, и на этом фоне претензии антикоррупционных ведомств к чиновнику показались ему несущественными.При этом офису президента пришлось уговаривать депутатов Верховной рады утвердить протеже Зеленского. Ради этого даже придумали новое ведомство — Министерство национального единства и выделили из дефицитного бюджета немало средств. Очевидцы рассказывают, что Чернышов сам не понимал, чем должен заниматься на рабочем месте, поэтому свел деятельность к общению с беженцами, которых агитировал поддерживать власть.Охота на диктатораБывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что, по одной из версий, Чернышов вел личные финансовые дела Зеленского, связанные с криптовалютой."Окружением Чернышова заинтересовалось НАБУ — это, пожалуй, единственный антикоррупционный орган Украины, который не подконтролен Зеленскому, но во многом зависит от США. Сейчас во главе НАБУ стоит Семен Кривонос — человек Зеленского. Однако основная часть самого бюро — это независимые сыщики, работающие на США, и, по моим данным, они уже накопали и передали в Вашингтон немало информации на самого Зеленского и его окружение. Насколько я знаю, уже собранная информация легла в основу тех санкций и уголовных дел, что лежат на столе у президента США Дональда Трампа и являются основным рычагом давления США на Зеленского. Чернышов мог стать ключом к тому, чтобы получить больше данных и окончательно утопить верхушку украинской власти", — считает Царев.Также он напомнил, что Чернышов — не единственный представитель правящей элиты, сбежавший из страны. В 2022 году из Украины уехали шесть членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь": ныне убитый Украиной Илья Кива, Сергей Левочкин, Наталья Королевская и Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, Олег Волошин выехали в Россию, Европу и Израиль. Из "Слуги народа" сбежали Алексей Ковалев, Артем Дмитрук и Александр Куницкий. По словам Царева, у всех были разные причины. Одни хотели спастись от уголовного преследования, другие заботились о своем финансовом благополучии.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что ничего удивительного в коррумпированных чиновниках нет, такие встречаются по всему миру. Однако история с Чернышовым интересна в другом. "Видимо, у них какие-то общие интересы, которые перевешивают прочие риски. В то же время скандал вряд ли ударит по авторитету Зеленского. Фактически он превратился в диктатора, на этом фоне все остальное имеет мало значения", — уверен политолог.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает, что для авторитарных режимов нормально, когда при распределении должностей глава государства руководствуется не общественным запросом или профессионализмом кандидата, а степенью его преданности. "Ничего страшного, что человек коррумпирован, главное, что его можно контролировать", — говорит Денисов.Также его не удивляет количество казнокрадов в украинской политике. "Каждую неделю украинские СМИ пишут о каком-нибудь высокопоставленном воре, — обращает внимание эксперт. — А как иначе, если Киев годами получает от стран Запада миллиарды долларов, за которые ему, по сути, не нужно отчитываться?"Подавляющее большинство чиновников, считает Денисов, воспринимают эти средства как отличную возможность легко и быстро разбогатеть. А история со сбежавшим другом Зеленского показывает: глава режима, видимо, сам готовится к такому сценарию.

https://ria.ru/20250618/ukraina-2022256367.html

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украина, сша, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, денис шмыгаль, олег царев