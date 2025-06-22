https://ria.ru/20250622/cherepanov--2024664540.html
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал, как ушел из ловушки MI-6
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал, как ушел из ловушки MI-6 - РИА Новости, 22.06.2025
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал, как ушел из ловушки MI-6
Российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, как сумел переиграть британскую разведку, которая пыталась его завербовать за рубежом, и вернуться на... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:21:00+03:00
2025-06-22T16:21:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, как сумел переиграть британскую разведку, которая пыталась его завербовать за рубежом, и вернуться на Родину. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил имя полковника Черепанова в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ. Черепанов работал 24 года в 43 странах. "В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западноевропейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, российских, и инструкция, которую имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации. Они разработали комбинацию по моему склонению к сотрудничеству. Я должен был бы согласиться на сотрудничество, на предательство", - сказал Черепанов. По словам разведчика, сотрудники иностранных спецслужб пытались ввести его в ступор, но это им не удалось. Затем с ним пытались просто договориться. Но Черепанов, по его словам, увидел "слабые места" в позиции противника. "И, используя эти слабости, мне удалось самостоятельно вернуться в Центр, тем самым избежав осложнений для нашей Службы, для руководства страны и для меня лично", - отметил Черепанов. Как признался Черепанов, те два дня, проведенные в поединке с MI-6 на территории третьей страны, стали для него самыми сложными за время работы за рубежом и в то же время самыми счастливыми с оперативной точки зрения. Уже при возвращении в Москву в аэропорту Шереметьево Черепанов увидел телерепортаж об аресте 10 российских разведчиков-нелегалов в США (это было летом 2010 года – ред.). "А мне удалось вернуться самостоятельно", - сказал он.
https://ria.ru/20250509/razvedka-2015599860.html
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сергей нарышкин, россия, москва, сша, нтв (телеканал), шереметьево (аэропорт), в мире
Сергей Нарышкин, Россия, Москва, США, НТВ (телеканал), Шереметьево (аэропорт), В мире
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал, как ушел из ловушки MI-6
Рассекреченный разведчик Черепанов заявил, что ушел из ловушки британской MI-6
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, как сумел переиграть британскую разведку, которая пыталась его завербовать за рубежом, и вернуться на Родину.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
рассекретил имя полковника Черепанова в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ
. Черепанов работал 24 года в 43 странах.
"В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западноевропейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, российских, и инструкция, которую имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации. Они разработали комбинацию по моему склонению к сотрудничеству. Я должен был бы согласиться на сотрудничество, на предательство", - сказал Черепанов.
По словам разведчика, сотрудники иностранных спецслужб пытались ввести его в ступор, но это им не удалось. Затем с ним пытались просто договориться. Но Черепанов, по его словам, увидел "слабые места" в позиции противника.
"И, используя эти слабости, мне удалось самостоятельно вернуться в Центр, тем самым избежав осложнений для нашей Службы, для руководства страны и для меня лично", - отметил Черепанов.
Как признался Черепанов, те два дня, проведенные в поединке с MI-6 на территории третьей страны, стали для него самыми сложными за время работы за рубежом и в то же время самыми счастливыми с оперативной точки зрения.
Уже при возвращении в Москву
в аэропорту Шереметьево
Черепанов увидел телерепортаж об аресте 10 российских разведчиков-нелегалов в США
(это было летом 2010 года – ред.). "А мне удалось вернуться самостоятельно", - сказал он.