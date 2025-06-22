Британия не принимала участия в ударах по Ирану, заявил глава Минобороны
Хили: Британия не участвовала в ударах США по ядерным объектам Ирана
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что страна не принимала участия в ударах США по ядерным объектам Ирана.
Телеканал Sky News ранее сообщал, что Великобритания, предположительно, не была причастна к ударам США по Ирану.
"Великобритания не участвовала в этих ударах", - написал Хили в своем аккаунте в соцсети Х.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права и имеющим непредсказуемые последствия. МИД Пакистана осудил атаки США на ядерные объекты Ирана, заявив, что они нарушают все нормы международного права.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.