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Над Ростовской областью сбили два украинских дрона
Над Ростовской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 22.06.2025
Над Ростовской областью сбили два украинских дрона
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:32:00+03:00
2025-06-22T19:32:00+03:00
2025-06-22T19:34:00+03:00
ростовская область
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."В период с 18.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250621/pvo-2024480082.html
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ростовская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Ростовская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Ростовской областью сбили два украинских дрона
МО РФ: средства ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Ростовской областью