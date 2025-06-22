https://ria.ru/20250622/bpla-2024687598.html

Над Ростовской областью сбили два украинских дрона

Над Ростовской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 22.06.2025

Над Ростовской областью сбили два украинских дрона

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:32:00+03:00

2025-06-22T19:32:00+03:00

2025-06-22T19:34:00+03:00

ростовская область

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."В период с 18.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250621/pvo-2024480082.html

ростовская область

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ростовская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)