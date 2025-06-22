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Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста - РИА Новости, 22.06.2025
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16:16 22.06.2025 (обновлено: 17:22 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/bouz-2024663374.html
Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста
Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста - РИА Новости, 22.06.2025
Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в лицемерии после ее заявления об ударах США по Ирану. "Заместитель главного поджигателя... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:16:00+03:00
2025-06-22T17:22:00+03:00
в мире
иран
кайя каллас
европа
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в лицемерии после ее заявления об ударах США по Ирану. "Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?" — говорится в публикации. Боуз добавил, что одновременно Каллас полна решимости эскалировать ситуацию в Европе, поддерживая коррумпированную диктатуру на Украине. В воскресенье Каллас призвала все стороны на Ближнем Востоке отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. При этом добавила, что нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
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в мире, иран, кайя каллас, европа, ближний восток, евросоюз
В мире, Иран, Кайя Каллас, Европа, Ближний Восток, Евросоюз
Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста

Боуз обвинил Каллас в лицемерии из-за ее заявления после ударов США по Ирану

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в лицемерии после ее заявления об ударах США по Ирану.

"Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?" — говорится в публикации.
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Боуз добавил, что одновременно Каллас полна решимости эскалировать ситуацию в Европе, поддерживая коррумпированную диктатуру на Украине.

В воскресенье Каллас призвала все стороны на Ближнем Востоке отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. При этом добавила, что нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
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