https://ria.ru/20250622/bouz-2024663374.html

Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста

Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста - РИА Новости, 22.06.2025

Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста

Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в лицемерии после ее заявления об ударах США по Ирану. "Заместитель главного поджигателя... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:16:00+03:00

2025-06-22T16:16:00+03:00

2025-06-22T17:22:00+03:00

в мире

иран

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ближний восток

евросоюз

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в лицемерии после ее заявления об ударах США по Ирану. "Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?" — говорится в публикации. Боуз добавил, что одновременно Каллас полна решимости эскалировать ситуацию в Европе, поддерживая коррумпированную диктатуру на Украине. В воскресенье Каллас призвала все стороны на Ближнем Востоке отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. При этом добавила, что нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

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иран

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ближний восток

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в мире, иран, кайя каллас, европа, ближний восток, евросоюз