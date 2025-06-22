Заявление Каллас после ударов США по Ирану вызвало ярость у журналиста
Боуз обвинил Каллас в лицемерии из-за ее заявления после ударов США по Ирану
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в лицемерии после ее заявления об ударах США по Ирану.
"Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?" — говорится в публикации.
"Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?" — говорится в публикации.
Боуз добавил, что одновременно Каллас полна решимости эскалировать ситуацию в Европе, поддерживая коррумпированную диктатуру на Украине.
В воскресенье Каллас призвала все стороны на Ближнем Востоке отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. При этом добавила, что нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
В воскресенье Каллас призвала все стороны на Ближнем Востоке отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. При этом добавила, что нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.