https://ria.ru/20250622/bespilotniki-2024622737.html
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 22.06.2025
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:11:00+03:00
2025-06-22T13:11:00+03:00
2025-06-22T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. "В период с 11.00 мск до 12.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью