https://ria.ru/20250622/bespilotniki-2024607856.html
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 22.06.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:37:00+03:00
2025-06-22T11:37:00+03:00
2025-06-22T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "В период с 8.45 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
МО: ПВО уничтожила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями