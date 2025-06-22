https://ria.ru/20250622/bespilotniki-2024607856.html

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 22.06.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:37:00+03:00

2025-06-22T11:37:00+03:00

2025-06-22T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "В период с 8.45 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность