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Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более десяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:25:00+03:00
2025-06-22T07:25:00+03:00
2025-06-22T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более десяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22:30 мск 21 июня до 02:55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ при помощи беспилотников практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, брянская область, смоленская область, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым