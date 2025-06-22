https://ria.ru/20250622/bespilotniki-2024573895.html

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.06.2025

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более десяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:25:00+03:00

2025-06-22T07:25:00+03:00

2025-06-22T10:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более десяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22:30 мск 21 июня до 02:55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ при помощи беспилотников практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

смоленская область

республика крым

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россия, брянская область, смоленская область, вооруженные силы украины, республика крым