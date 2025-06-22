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Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске - РИА Новости, 22.06.2025
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13:36 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/bastrykin-2024630710.html
Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске
Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске - РИА Новости, 22.06.2025
Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного застройщиков "Мегадом", "Малоэтажная Сибирь" и "Биг Хауз"... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:36:00+03:00
2025-06-22T13:36:00+03:00
россия
жилье
происшествия
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного застройщиков "Мегадом", "Малоэтажная Сибирь" и "Биг Хауз" после массового митинга их клиентов, пишет РБК."В настоящее время следственными органами по Новосибирской области продолжаются расследоваться уголовное дело в отношении учредителя общества с ограниченной ответственностью "Мага дом" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", – говорится в публикации.По информации издания, согласованный митинг обманутых дольщиков состоялся накануне в центре Новосибирска. В нем приняли участие около 40 человек.Вопрос о решение проблем жертв застройщиков в ИЖС обсуждался в конце зимы в Госдуме, однако на сегодняшний день никаких решений сделано не было.
https://ria.ru/20250620/bastrykin-2024196080.html
https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html
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россия, жилье, происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Жилье, Происшествия, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске

Бастрыкин запросил доклад после митинга обманутых дольщиков в Новосибирске

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного застройщиков "Мегадом", "Малоэтажная Сибирь" и "Биг Хауз" после массового митинга их клиентов, пишет РБК.
"В настоящее время следственными органами по Новосибирской области продолжаются расследоваться уголовное дело в отношении учредителя общества с ограниченной ответственностью "Мага дом" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", – говорится в публикации.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Бастрыкин назвал заказчика терактов на ж/д в Брянской области
20 июня, 13:04
По информации издания, согласованный митинг обманутых дольщиков состоялся накануне в центре Новосибирска. В нем приняли участие около 40 человек.
Вопрос о решение проблем жертв застройщиков в ИЖС обсуждался в конце зимы в Госдуме, однако на сегодняшний день никаких решений сделано не было.
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов — Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области
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РоссияЖильеПроисшествияНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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