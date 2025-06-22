https://ria.ru/20250622/bastrykin-2024630710.html

Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске

Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске - РИА Новости, 22.06.2025

Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного застройщиков "Мегадом", "Малоэтажная Сибирь" и "Биг Хауз"... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:36:00+03:00

2025-06-22T13:36:00+03:00

2025-06-22T13:36:00+03:00

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного застройщиков "Мегадом", "Малоэтажная Сибирь" и "Биг Хауз" после массового митинга их клиентов, пишет РБК."В настоящее время следственными органами по Новосибирской области продолжаются расследоваться уголовное дело в отношении учредителя общества с ограниченной ответственностью "Мага дом" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", – говорится в публикации.По информации издания, согласованный митинг обманутых дольщиков состоялся накануне в центре Новосибирска. В нем приняли участие около 40 человек.Вопрос о решение проблем жертв застройщиков в ИЖС обсуждался в конце зимы в Госдуме, однако на сегодняшний день никаких решений сделано не было.

https://ria.ru/20250620/bastrykin-2024196080.html

https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html

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россия, жилье, происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)