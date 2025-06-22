https://ria.ru/20250622/azovstal-2024630913.html

Пушилин высказался о восстановлении завода "Азовсталь" в Мариуполе

Пушилин высказался о восстановлении завода "Азовсталь" в Мариуполе - РИА Новости, 22.06.2025

Пушилин высказался о восстановлении завода "Азовсталь" в Мариуполе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что завод "Азовсталь" в Мариуполе нецелесообразно восстанавливать, зато... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что завод "Азовсталь" в Мариуполе нецелесообразно восстанавливать, зато появилась возможность там создать курорт. "В силу обстоятельств завод Азовсталь получил серьезнейшие повреждения, и в том виде, как он был, его восстанавливать нецелесообразно. Соответственно, здесь открываются для нас возможности дополнительные по развитию туризма, по развитию курортной составляющей туристического направления. У Донецкой Народной Республики 124 километра береговой линии, и это было бы грехом этим не воспользоваться", - сообщил Пушилин. По его словам, экологическая обстановка в городе и прибрежной зоне после остановки "Азовстали" значительно улучшилась, а море стало чище. "Азовсталь был построен с нарушением экологических норм. Не было получено никаких разрешений. Более того, не была учтена роза ветров. По сути, все выбросы, которые производил данный завод, попадали и в море", - сказал Пушилин, отметив, что теперь ситуация изменилась. По его словам, в данный момент разрабатывается мастер-план Азовского побережья, этим занимается Единый институт пространственного планирования РФ. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Националистическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241220/pushilin-1990305563.html

https://ria.ru/20250520/azovstal-2017978554.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, общество