Экс-премьер Украины назвал Украину страной-банкротом
Экс-премьер Украины Азаров назвал Украину страной-банкротом
Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина является страной-банкротом, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Когда я заявил (в соцсетях - ред.), что Украина банкрот, посыпались там некоторые комментарии. "Да вот, вы там рассказываете, банкрот, зарплата у нас выплачивается, пенсия выплачивается". Так вы задайте простой вопрос. Государство я называю банкротом. Почему? Потому что оно самостоятельно не в состоянии обеспечить выплаты заработной платы и пенсий своим гражданам. Не в состоянии платить долги", - сказал Азаров агентству.
По его словам, все выплаты Украины как государства, в частности, пенсий и зарплат бюджетникам, производятся только из тех денег, которые Киев получает в виде грантов, в виде кредитов, в виде так называемой помощи Запада.
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"Замечу, что суммы приходят приличные, большие. Поэтому страна и не становится реальным, фактическим банкротом. Но представьте на минутку, что вот это прекратится. На полгода, на год. Что тогда вы будете говорить? Что страна станет вдруг сильной, процветающей и сама будет себя обеспечивать? Нет, значит, она как раз реально станет уже по факту банкротом", - прогнозирует Азаров.
Поэтому, отметил он, перед Западной Европой, которая поддерживает Украину, стоит сложный вопрос: как обеспечить воюющую страну финансированием и регулярными поставками оружия.
"Раньше все было просто, потому что (президент США Джо - ред.) Байден щедро рукой отваливал. Называются суммы в 350 миллиардов долларов, вы можете представить эту сумму? Вот я руководил финансами Украины достаточное количество лет, что такое 350 миллиардов, представляю. Это два ВВП Украины тогдашние. Или шесть-семь бюджетов годовых. А сейчас этот поток прекратился. Конечно, есть над чем ломать голову, как не допустить реального банкротства", - отметил Азаров.
Ранее Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП, по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".