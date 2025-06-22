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Экс-премьер Украины назвал Украину страной-банкротом - РИА Новости, 22.06.2025
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07:02 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/azarov-2024572498.html
Экс-премьер Украины назвал Украину страной-банкротом
Экс-премьер Украины назвал Украину страной-банкротом - РИА Новости, 22.06.2025
Экс-премьер Украины назвал Украину страной-банкротом
Украина является страной-банкротом, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:02:00+03:00
2025-06-22T07:02:00+03:00
украина
киев
западная европа
николай азаров (политик)
в мире
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина является страной-банкротом, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Когда я заявил (в соцсетях - ред.), что Украина банкрот, посыпались там некоторые комментарии. "Да вот, вы там рассказываете, банкрот, зарплата у нас выплачивается, пенсия выплачивается". Так вы задайте простой вопрос. Государство я называю банкротом. Почему? Потому что оно самостоятельно не в состоянии обеспечить выплаты заработной платы и пенсий своим гражданам. Не в состоянии платить долги", - сказал Азаров агентству. По его словам, все выплаты Украины как государства, в частности, пенсий и зарплат бюджетникам, производятся только из тех денег, которые Киев получает в виде грантов, в виде кредитов, в виде так называемой помощи Запада. "Замечу, что суммы приходят приличные, большие. Поэтому страна и не становится реальным, фактическим банкротом. Но представьте на минутку, что вот это прекратится. На полгода, на год. Что тогда вы будете говорить? Что страна станет вдруг сильной, процветающей и сама будет себя обеспечивать? Нет, значит, она как раз реально станет уже по факту банкротом", - прогнозирует Азаров. Поэтому, отметил он, перед Западной Европой, которая поддерживает Украину, стоит сложный вопрос: как обеспечить воюющую страну финансированием и регулярными поставками оружия. "Раньше все было просто, потому что (президент США Джо - ред.) Байден щедро рукой отваливал. Называются суммы в 350 миллиардов долларов, вы можете представить эту сумму? Вот я руководил финансами Украины достаточное количество лет, что такое 350 миллиардов, представляю. Это два ВВП Украины тогдашние. Или шесть-семь бюджетов годовых. А сейчас этот поток прекратился. Конечно, есть над чем ломать голову, как не допустить реального банкротства", - отметил Азаров. Ранее Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП, по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
https://ria.ru/20250424/defolt-2013205099.html
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украина, киев, западная европа, николай азаров (политик), в мире
Украина, Киев, Западная Европа, Николай Азаров (политик), В мире
Экс-премьер Украины назвал Украину страной-банкротом

Экс-премьер Украины Азаров назвал Украину страной-банкротом

© РИА Новости / Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина является страной-банкротом, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Когда я заявил (в соцсетях - ред.), что Украина банкрот, посыпались там некоторые комментарии. "Да вот, вы там рассказываете, банкрот, зарплата у нас выплачивается, пенсия выплачивается". Так вы задайте простой вопрос. Государство я называю банкротом. Почему? Потому что оно самостоятельно не в состоянии обеспечить выплаты заработной платы и пенсий своим гражданам. Не в состоянии платить долги", - сказал Азаров агентству.
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По его словам, все выплаты Украины как государства, в частности, пенсий и зарплат бюджетникам, производятся только из тех денег, которые Киев получает в виде грантов, в виде кредитов, в виде так называемой помощи Запада.
«
"Замечу, что суммы приходят приличные, большие. Поэтому страна и не становится реальным, фактическим банкротом. Но представьте на минутку, что вот это прекратится. На полгода, на год. Что тогда вы будете говорить? Что страна станет вдруг сильной, процветающей и сама будет себя обеспечивать? Нет, значит, она как раз реально станет уже по факту банкротом", - прогнозирует Азаров.
Поэтому, отметил он, перед Западной Европой, которая поддерживает Украину, стоит сложный вопрос: как обеспечить воюющую страну финансированием и регулярными поставками оружия.
"Раньше все было просто, потому что (президент США Джо - ред.) Байден щедро рукой отваливал. Называются суммы в 350 миллиардов долларов, вы можете представить эту сумму? Вот я руководил финансами Украины достаточное количество лет, что такое 350 миллиардов, представляю. Это два ВВП Украины тогдашние. Или шесть-семь бюджетов годовых. А сейчас этот поток прекратился. Конечно, есть над чем ломать голову, как не допустить реального банкротства", - отметил Азаров.
Ранее Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП, по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
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