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В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины - РИА Новости, 22.06.2025
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по сообщению владельцев автомашин, которые не получили деньги от уфимского автосалона за их проданные... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:29:00+03:00
2025-06-22T23:29:00+03:00
2025-06-22T23:29:00+03:00
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УФА, 22 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по сообщению владельцев автомашин, которые не получили деньги от уфимского автосалона за их проданные автомобили, устанавливается число потерпевших. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что порядка 20 уфимцев пострадали от мошеннических действий директора автосалона "Автолайн". Якобы те, кто сдал свою машину на продажу, не получили денег после сделки, а те, кто внес средства на покупку, не получили автомобили. По данным канала, сумма ущерба составляет 15 миллионов рублей. В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что по данному факту сотрудниками отдела полиции №11 Уфы проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. "Возбуждены уголовные дела по заявлениям граждан по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество). Устанавливается точное количество потерпевших", - сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с автосалоном "Автолайн".
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происшествия, авто, уфа, россия, мошенники, мошенничество
Происшествия, Авто, Уфа, Россия, мошенники, Мошенничество
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины
Полиция завела дело на автосалон в Уфе, где клиентам не платили за продажу авто