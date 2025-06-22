Рейтинг@Mail.ru
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/avtosalon-2024708548.html
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины - РИА Новости, 22.06.2025
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по сообщению владельцев автомашин, которые не получили деньги от уфимского автосалона за их проданные... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:29:00+03:00
2025-06-22T23:29:00+03:00
происшествия
авто
уфа
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
УФА, 22 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по сообщению владельцев автомашин, которые не получили деньги от уфимского автосалона за их проданные автомобили, устанавливается число потерпевших. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что порядка 20 уфимцев пострадали от мошеннических действий директора автосалона "Автолайн". Якобы те, кто сдал свою машину на продажу, не получили денег после сделки, а те, кто внес средства на покупку, не получили автомобили. По данным канала, сумма ущерба составляет 15 миллионов рублей. В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что по данному факту сотрудниками отдела полиции №11 Уфы проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. "Возбуждены уголовные дела по заявлениям граждан по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество). Устанавливается точное количество потерпевших", - сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с автосалоном "Автолайн".
https://ria.ru/20250512/belgorod-2016544655.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, уфа, россия, мошенники, мошенничество
Происшествия, Авто, Уфа, Россия, мошенники, Мошенничество
В Уфе завели дело на автосалон, где не отдавали деньги за проданные машины

Полиция завела дело на автосалон в Уфе, где клиентам не платили за продажу авто

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 22 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по сообщению владельцев автомашин, которые не получили деньги от уфимского автосалона за их проданные автомобили, устанавливается число потерпевших.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что порядка 20 уфимцев пострадали от мошеннических действий директора автосалона "Автолайн". Якобы те, кто сдал свою машину на продажу, не получили денег после сделки, а те, кто внес средства на покупку, не получили автомобили. По данным канала, сумма ущерба составляет 15 миллионов рублей.
В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что по данному факту сотрудниками отдела полиции №11 Уфы проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
"Возбуждены уголовные дела по заявлениям граждан по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество). Устанавливается точное количество потерпевших", - сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с автосалоном "Автолайн".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций
12 мая, 17:28
 
ПроисшествияАвтоУфаРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала