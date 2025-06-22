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При иранской атаке пострадали 11 человек, заявили в Израиле - РИА Новости, 22.06.2025
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08:34 22.06.2025 (обновлено: 09:28 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ataka-2024578974.html
При иранской атаке пострадали 11 человек, заявили в Израиле
При иранской атаке пострадали 11 человек, заявили в Израиле - РИА Новости, 22.06.2025
При иранской атаке пострадали 11 человек, заявили в Израиле
По меньшей мере 11 человек пострадали в Израиле от ракетного обстрела со стороны Ирана в воскресенье утром, сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:34:00+03:00
2025-06-22T09:28:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в Израиле от ракетного обстрела со стороны Ирана в воскресенье утром, сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницы 11 пострадавших, в том числе одного в состоянии средней степени тяжести... и 10 пострадавших в легком состоянии с ушибами. Бригады MDA осматривают дополнительные места происшествий", - говорится в сообщении пресс-службы.
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израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
При иранской атаке пострадали 11 человек, заявили в Израиле

При иранском ракетном обстреле Израиля пострадали 11 человек

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСпасатели и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Нес-Ционе, Израиль
Спасатели и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Нес-Ционе, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Спасатели и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Нес-Ционе, Израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в Израиле от ракетного обстрела со стороны Ирана в воскресенье утром, сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Медики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницы 11 пострадавших, в том числе одного в состоянии средней степени тяжести... и 10 пострадавших в легком состоянии с ушибами. Бригады MDA осматривают дополнительные места происшествий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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