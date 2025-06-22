https://ria.ru/20250622/armyaniya-2024684779.html

Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна

Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна - РИА Новости, 22.06.2025

Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна

Атака премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь (АЦЦ) является политически мотивированной, а арест крупного бизнесмена и... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:59:00+03:00

2025-06-22T18:59:00+03:00

2025-06-22T18:59:00+03:00

религия

армения

великобритания

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Атака премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь (АЦЦ) является политически мотивированной, а арест крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна является отчаянной попыткой сохранить разрушительный для нации курс правительства, заявил РИА Новости председатель Совета армянской общины Великобритании Гарен Аревян. "Нелицеприятная и вредительская атака на Армянскую апостольскую церковь является неприемлемой, особенно когда за подобной атакой стоят очевидные политические мотивы. Арест Самвела Карапетяна является примером такой атаки и показывает, какие отчаянные усилия предпринимает правительство Пашиняна, чтобы обеспечить продолжение своей разрушительной для нации деятельности", - сказал Аревян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024537458.html

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армения, великобритания, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении