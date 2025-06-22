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Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна - РИА Новости, 22.06.2025
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Религия
 
18:59 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/armyaniya-2024684779.html
Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна
Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна - РИА Новости, 22.06.2025
Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна
Атака премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь (АЦЦ) является политически мотивированной, а арест крупного бизнесмена и... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:59:00+03:00
2025-06-22T18:59:00+03:00
религия
армения
великобритания
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Атака премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь (АЦЦ) является политически мотивированной, а арест крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна является отчаянной попыткой сохранить разрушительный для нации курс правительства, заявил РИА Новости председатель Совета армянской общины Великобритании Гарен Аревян. "Нелицеприятная и вредительская атака на Армянскую апостольскую церковь является неприемлемой, особенно когда за подобной атакой стоят очевидные политические мотивы. Арест Самвела Карапетяна является примером такой атаки и показывает, какие отчаянные усилия предпринимает правительство Пашиняна, чтобы обеспечить продолжение своей разрушительной для нации деятельности", - сказал Аревян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024537458.html
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армения, великобритания, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Великобритания, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Армянская диаспора в Британии осудила арест Карапетяна

Диаспора в Британии сочла арест Карапетяна попыткой сохранить курс на разрушение

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Атака премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь (АЦЦ) является политически мотивированной, а арест крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна является отчаянной попыткой сохранить разрушительный для нации курс правительства, заявил РИА Новости председатель Совета армянской общины Великобритании Гарен Аревян.
"Нелицеприятная и вредительская атака на Армянскую апостольскую церковь является неприемлемой, особенно когда за подобной атакой стоят очевидные политические мотивы. Арест Самвела Карапетяна является примером такой атаки и показывает, какие отчаянные усилия предпринимает правительство Пашиняна, чтобы обеспечить продолжение своей разрушительной для нации деятельности", - сказал Аревян.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
Вчера, 14:32
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении
21 июня, 20:17
 
РелигияАрменияВеликобританияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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