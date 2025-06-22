Рейтинг@Mail.ru
Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:23 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/armeniya-2024681112.html
Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику
Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику - РИА Новости, 22.06.2025
Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику
Втягивание церкви в политическое противостояние не может быть допустимо ни в одной стране мира, заявил РИА Новости председатель Совета по межцерковному диалогу... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:23:00+03:00
2025-06-22T18:23:00+03:00
религия
армения
ближний восток
самвел карапетян
никол пашинян
в мире
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023572707_0:306:3069:2032_1920x0_80_0_0_9f1d54cf50a32de84c4e6ec365f3e5e5.jpg
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Втягивание церкви в политическое противостояние не может быть допустимо ни в одной стране мира, заявил РИА Новости председатель Совета по межцерковному диалогу и вселенским отношениям Евангельского Синода Нила, заместитель генерального секретаря Совета церквей Ближнего Востока Рифат Фикри Саид, на фоне преследования армянского предпринимателя Самвела Карапетяна. "Недопустимо ни в одной точке мира чтобы религиозные организации и церкви втягивались в политические конфликты", - сказал Фикри Саид, комментируя арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна. Саид также подчеркнул важность уважения к судебной системе, где бы она ни находилась, но при этом напомнил, что каждому обвиняемому должны быть гарантированы права на защиту, поскольку любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом. "Религиозные учреждения несут возвышенную духовную миссию. Мы надеемся, что все люди смогут жить в любви и мире",- добавил Фикри Саид. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html
армения
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023572707_0:0:2709:2032_1920x0_80_0_0_fb0589bb0df7292a908456b7c9913fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ближний восток, самвел карапетян, никол пашинян, в мире, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Ближний Восток, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, В мире, Армянская апостольская церковь
Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику

Совет церквей Ближнего Востока: втягивание церкви в политику Армении недопустимо

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Втягивание церкви в политическое противостояние не может быть допустимо ни в одной стране мира, заявил РИА Новости председатель Совета по межцерковному диалогу и вселенским отношениям Евангельского Синода Нила, заместитель генерального секретаря Совета церквей Ближнего Востока Рифат Фикри Саид, на фоне преследования армянского предпринимателя Самвела Карапетяна.
«
"Недопустимо ни в одной точке мира чтобы религиозные организации и церкви втягивались в политические конфликты", - сказал Фикри Саид, комментируя арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна.
Саид также подчеркнул важность уважения к судебной системе, где бы она ни находилась, но при этом напомнил, что каждому обвиняемому должны быть гарантированы права на защиту, поскольку любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом.
"Религиозные учреждения несут возвышенную духовную миссию. Мы надеемся, что все люди смогут жить в любви и мире",- добавил Фикри Саид.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
Вчера, 14:32
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью
21 июня, 16:30
 
РелигияАрменияБлижний ВостокСамвел КарапетянНикол ПашинянВ миреАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала