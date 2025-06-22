https://ria.ru/20250622/armeniya-2024681112.html

Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику

Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику - РИА Новости, 22.06.2025

Совет церквей Ближнего Востока осудил втягивание Арменией церкви в политику

Втягивание церкви в политическое противостояние не может быть допустимо ни в одной стране мира, заявил РИА Новости председатель Совета по межцерковному диалогу... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:23:00+03:00

2025-06-22T18:23:00+03:00

2025-06-22T18:23:00+03:00

религия

армения

ближний восток

самвел карапетян

никол пашинян

в мире

армянская апостольская церковь

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КАИР, 22 июн - РИА Новости. Втягивание церкви в политическое противостояние не может быть допустимо ни в одной стране мира, заявил РИА Новости председатель Совета по межцерковному диалогу и вселенским отношениям Евангельского Синода Нила, заместитель генерального секретаря Совета церквей Ближнего Востока Рифат Фикри Саид, на фоне преследования армянского предпринимателя Самвела Карапетяна. "Недопустимо ни в одной точке мира чтобы религиозные организации и церкви втягивались в политические конфликты", - сказал Фикри Саид, комментируя арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна. Саид также подчеркнул важность уважения к судебной системе, где бы она ни находилась, но при этом напомнил, что каждому обвиняемому должны быть гарантированы права на защиту, поскольку любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом. "Религиозные учреждения несут возвышенную духовную миссию. Мы надеемся, что все люди смогут жить в любви и мире",- добавил Фикри Саид. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html

армения

ближний восток

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армения, ближний восток, самвел карапетян, никол пашинян, в мире, армянская апостольская церковь