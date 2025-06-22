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Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил Аракчи - РИА Новости, 22.06.2025
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14:00 22.06.2025 (обновлено: 16:42 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/arakchi-2024667064.html
Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил Аракчи
Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил Аракчи - РИА Новости, 22.06.2025
Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил Аракчи
Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:00:00+03:00
2025-06-22T16:42:00+03:00
аббас аракчи
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СТАМБУЛ, 22 июн – РИА Новости. Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я не думаю, что важно, сколько урона было нанесено. Атака по ядерным объектам – это само по себе непростительное нарушение международного права, которое должно быть осуждено", – заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, неуместно спрашивать у Ирана, готов ли он вернуться за стол переговоров, поскольку удары Израиля по Ирану произошли, когда Тегеран и Вашингтон вели переговоры, а американские удары случились спустя несколько дней после того, как Иран 20 июня в Женеве провел переговоры с Европой по ядерному вопросу. "Они (США - ред.) предали дипломатию, предали переговоры. Они доказали, что они не люди дипломатии, а понимают лишь язык угроз и силы, это вызывает сожаление", - добавил министр иностранных дел Ирана. Он добавил, что нет тех "красных линий", которые бы США не пересекли, последней из них и самой опасной стала атака Вашингтона на ядерные объекты Ирана. "Я не знаю, как много пространства осталось для дипломатии, мы сейчас подсчитываем ущерб", - сказал он, отвечая на вопрос, от чего будут зависеть условия возвращения Ирана за стол переговоров после того, как Тегеран ответит на удары. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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аббас аракчи, дональд трамп, антониу гутерреш, сша, тегеран (город), иран, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране
Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, США, Тегеран (город), Иран, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране
Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил Аракчи

Глава МИД Ирана Аракчи: сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет

© AP Photo / Hassan AmmarАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Аббас Аракчи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июн – РИА Новости. Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Я не думаю, что важно, сколько урона было нанесено. Атака по ядерным объектам – это само по себе непростительное нарушение международного права, которое должно быть осуждено", – заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
По его словам, неуместно спрашивать у Ирана, готов ли он вернуться за стол переговоров, поскольку удары Израиля по Ирану произошли, когда Тегеран и Вашингтон вели переговоры, а американские удары случились спустя несколько дней после того, как Иран 20 июня в Женеве провел переговоры с Европой по ядерному вопросу.
"Они (США - ред.) предали дипломатию, предали переговоры. Они доказали, что они не люди дипломатии, а понимают лишь язык угроз и силы, это вызывает сожаление", - добавил министр иностранных дел Ирана.
Он добавил, что нет тех "красных линий", которые бы США не пересекли, последней из них и самой опасной стала атака Вашингтона на ядерные объекты Ирана.
"Я не знаю, как много пространства осталось для дипломатии, мы сейчас подсчитываем ущерб", - сказал он, отвечая на вопрос, от чего будут зависеть условия возвращения Ирана за стол переговоров после того, как Тегеран ответит на удары.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
Аббас АракчиДональд ТрампАнтониу ГутеррешСШАТегеран (город)ИранМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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