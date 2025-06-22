Глава МИД Ирана осудил удары США по ядерным объектам
Глава МИД Ирана Аракчи: исламская республика продолжит защищать себя
© AP Photo / Hassan AmmarАббас Аракчи
© AP Photo / Hassan Ammar
Аббас Аракчи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика продолжит защищать себя всеми доступными средствами в свете атаки CША на иранские ядерные объекты.
"Иран самым решительным образом осуждает эту операцию. Проигнорированы все фундаментальные права ООН. Осуществлена атака на территориальную целостность страны ООН, это сделано в купе с режимом, проводящим геноцидную политику… Мы продолжим защищать себя всеми доступными средствами. Мы будем защищать Иран не только от военной агрессии США, но и от агрессии Израиля", - заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле.
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США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.