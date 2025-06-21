https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024513498.html

Зеленский поставил союзников на проценты

Зеленский поставил союзников на проценты - РИА Новости, 21.06.2025

Зеленский поставил союзников на проценты

Владимир Зеленский потребовал от союзников выделить Украине по 0,25% от их ВВП в 2026 году. Об этом он написал в соцсети X."Только в этом году на поддержку... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:04:00+03:00

2025-06-21T16:04:00+03:00

2025-06-21T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от союзников выделить Украине по 0,25% от их ВВП в 2026 году. Об этом он написал в соцсети X."Только в этом году на поддержку оборонной промышленности Украины было выделено 43 миллиарда долларов. В следующем году мы призываем каждого союзника выделить на это 0,25% от своего ВВП. Потому что поддержка обороны Украины означает поддержку безопасности Европы", — утверждает он. В июне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в бюджете на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Он добавил, что, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам обеих сторон конфликта, так и Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024448541.html

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в мире, владимир зеленский, украина, киев