Рейтинг@Mail.ru
Зеленский поставил союзников на проценты - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024513498.html
Зеленский поставил союзников на проценты
Зеленский поставил союзников на проценты - РИА Новости, 21.06.2025
Зеленский поставил союзников на проценты
Владимир Зеленский потребовал от союзников выделить Украине по 0,25% от их ВВП в 2026 году. Об этом он написал в соцсети X."Только в этом году на поддержку... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:04:00+03:00
2025-06-21T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d328a1cefe75e9821db7e9255084ae1c.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от союзников выделить Украине по 0,25% от их ВВП в 2026 году. Об этом он написал в соцсети X."Только в этом году на поддержку оборонной промышленности Украины было выделено 43 миллиарда долларов. В следующем году мы призываем каждого союзника выделить на это 0,25% от своего ВВП. Потому что поддержка обороны Украины означает поддержку безопасности Европы", — утверждает он. В июне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в бюджете на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Он добавил, что, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам обеих сторон конфликта, так и Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024448541.html
https://ria.ru/20250608/ssha-2021675898.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_a301d0e2aa009208999bc1e1ced0336f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев
Зеленский поставил союзников на проценты

Зеленский призвал союзников выделить Украине по 0,25% от их ВВП в 2026 году

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от союзников выделить Украине по 0,25% от их ВВП в 2026 году. Об этом он написал в соцсети X.

"Только в этом году на поддержку оборонной промышленности Украины было выделено 43 миллиарда долларов. В следующем году мы призываем каждого союзника выделить на это 0,25% от своего ВВП. Потому что поддержка обороны Украины означает поддержку безопасности Европы", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина
Вчера, 08:47
В июне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в бюджете на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Он добавил, что, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам обеих сторон конфликта, так и Вашингтона.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене
8 июня, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала