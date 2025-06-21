Захарова рассказала, сможет ли искусственный интеллект заменить искусство

Захарова: искусство невозможно заменить искусственным интеллектом
Петербургский международный экономический форум завершается.
Петербургский международный экономический форум завершается.
На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.
На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.
В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.
В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.
Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.
Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.
Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.
Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.
В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.
В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.
Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
Среди гостей были видные иностранные политики.
Среди гостей были видные иностранные политики.
Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.
Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.
Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.
Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.
Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.
Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум завершается.
На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.
В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.
Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.
Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.
В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.
Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
Среди гостей были видные иностранные политики.
Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.
Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.
Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.