https://ria.ru/20250621/zaharova-2024501618.html

Захарова рассказала, сможет ли искусственный интеллект заменить искусство

Захарова рассказала, сможет ли искусственный интеллект заменить искусство - РИА Новости, 21.06.2025

Захарова рассказала, сможет ли искусственный интеллект заменить искусство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что невозможно заменить искусство искусственным интеллектом. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что невозможно заменить искусство искусственным интеллектом. "Нет, это инструмент", - заявила она в ходе сессии "Диалог без границ: молодежное сотрудничество во имя будущего" в рамках ПМЭФ-2025. Она пояснила, что уникальность искусственного интеллекта заключается в том, что "это возможность, технология, которая подразумевает принятие решения машиной, уже в независимости от влияния человека". "Но при этом творчество, возможность творческого созидания - это не только техника, это талант, гениальность, это не только мастерство, которому можно научить, это еще нечто: это дух, душа, душевность, то, что всегда есть у художников, вдохновение", - добавила она. Захарова считает, что "не надо это сравнивать, не надо даже задавать себе вопрос такой". "Богу богово - Кесарю кесарево, давайте оставим машине машинное, а человеку человеческое", - заключила Захарова. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, мария захарова