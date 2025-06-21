Рейтинг@Mail.ru
Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
16:36 21.06.2025 (обновлено: 16:37 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/yakutiya--2024518183.html
Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента
Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента - РИА Новости, 21.06.2025
Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента
Первый открытый международный рынок индустрии контента в России запланирован на 28-30 ноября в городе Якутске, на одной площадке выступят российские и... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:36:00+03:00
2025-06-21T16:37:00+03:00
пмэф-2025
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
санкт-петербург
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024233730_0:136:2879:1756_1920x0_80_0_0_f674201ec41f519e02966082e9715dbb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первый открытый международный рынок индустрии контента в России запланирован на 28-30 ноября в городе Якутске, на одной площадке выступят российские и зарубежные продюсеры кино, анимации, музыки, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" Афанасий Саввин. &quot;Global Entertainment Market (gem) - первый в России открытый международный рынок по ключевым направлениям индустрии контента — кино, анимация, геймдев и музыка, состоится 28–30 ноября 2025 года в Якутске. Мы хотим сделать в формате, в котором примут участие российские продюсеры и их зарубежные партнеры, дистрибьюторы&quot;, - рассказал Саввин во время питч-сессии креативных проектов на Петербургском международном экономическом форуме.Организаторами gem выступят Корпорация развития Якутии и Universal University, при поддержке Правительства Якутии и Центра развития креативной экономики АСИ. По словам Саввина, в Якутии активно развиваются креативные индустрии: якутское кино завоевывает международное признание, анимационная студия "Тундра", много популярных музыкантов, геймдев. "Мы хотим, чтобы к нам приехали такие же интересные коллеги со всего мира..., в том числе люди из Штатов. Я думаю, gem станет ежегодным мероприятием, которое будет продвигать нашу креативную экономику", - отметил он. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html
россия
санкт-петербург
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024233730_0:63:2492:1932_1920x0_80_0_0_65e9f81c8bb2e3c10bdd6a671d325990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
агентство стратегических инициатив (аси), россия, санкт-петербург, республика саха (якутия)
ПМЭФ-2025, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия)
Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента

Якутия анонсировала на ПМЭФ первый открытый мировой рынок индустрии контента

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первый открытый международный рынок индустрии контента в России запланирован на 28-30 ноября в городе Якутске, на одной площадке выступят российские и зарубежные продюсеры кино, анимации, музыки, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" Афанасий Саввин.
«

"Global Entertainment Market (gem) - первый в России открытый международный рынок по ключевым направлениям индустрии контента — кино, анимация, геймдев и музыка, состоится 28–30 ноября 2025 года в Якутске. Мы хотим сделать в формате, в котором примут участие российские продюсеры и их зарубежные партнеры, дистрибьюторы", - рассказал Саввин во время питч-сессии креативных проектов на Петербургском международном экономическом форуме.

Организаторами gem выступят Корпорация развития Якутии и Universal University, при поддержке Правительства Якутии и Центра развития креативной экономики АСИ.
По словам Саввина, в Якутии активно развиваются креативные индустрии: якутское кино завоевывает международное признание, анимационная студия "Тундра", много популярных музыкантов, геймдев.
«
"Мы хотим, чтобы к нам приехали такие же интересные коллеги со всего мира..., в том числе люди из Штатов. Я думаю, gem станет ежегодным мероприятием, которое будет продвигать нашу креативную экономику", - отметил он.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Возможно, это будет последней ошибкой". О чем рассказал Путин на ПМЭФ-2025
20 июня, 20:11
 
ПМЭФ-2025Агентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияСанкт-ПетербургРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала