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Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента

Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента - РИА Новости, 21.06.2025

Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента

Первый открытый международный рынок индустрии контента в России запланирован на 28-30 ноября в городе Якутске, на одной площадке выступят российские и... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:36:00+03:00

2025-06-21T16:36:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первый открытый международный рынок индустрии контента в России запланирован на 28-30 ноября в городе Якутске, на одной площадке выступят российские и зарубежные продюсеры кино, анимации, музыки, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" Афанасий Саввин. "Global Entertainment Market (gem) - первый в России открытый международный рынок по ключевым направлениям индустрии контента — кино, анимация, геймдев и музыка, состоится 28–30 ноября 2025 года в Якутске. Мы хотим сделать в формате, в котором примут участие российские продюсеры и их зарубежные партнеры, дистрибьюторы", - рассказал Саввин во время питч-сессии креативных проектов на Петербургском международном экономическом форуме.Организаторами gem выступят Корпорация развития Якутии и Universal University, при поддержке Правительства Якутии и Центра развития креативной экономики АСИ. По словам Саввина, в Якутии активно развиваются креативные индустрии: якутское кино завоевывает международное признание, анимационная студия "Тундра", много популярных музыкантов, геймдев. "Мы хотим, чтобы к нам приехали такие же интересные коллеги со всего мира..., в том числе люди из Штатов. Я думаю, gem станет ежегодным мероприятием, которое будет продвигать нашу креативную экономику", - отметил он. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

россия

санкт-петербург

республика саха (якутия)

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агентство стратегических инициатив (аси), россия, санкт-петербург, республика саха (якутия)